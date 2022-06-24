Президент Р Ф Владимир Путин утверждает, что Россия не мешает вывозу украинского зерна с территории Украины. Для решения этой проблемы не хватает конструктивной позиции Киева. Об этом он заявил, выступая на саммите «БРИКС плюс», пишет российский Интерфакс.

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Ложь Путина

«Истерия вокруг вывоза зерна из Украины через черноморские порты раздувается искусственно. Хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — сказал Путин.

Он утверждает о наличии «соответствующего понимания» с представителями Секретариата ООН.

«Но не хватает по-прежнему одного — конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей», — утверждает Путин.

Президент РФ также в очередной раз заявил, что украинское зерно вроде бы глобально не влияет на мировой рынок зерна.

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Напомним

Российские оккупанты систематически вывозят награбленное зерно с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Из-за войны Украина потеряла четвертую часть своих посевных площадей. Украинские власти прогнозируют, что урожай в этом году будет меньше на 40%.

Российский военный флот также блокирует морские пути к портам Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Украина с европейскими партнерами наладили маршрут для экспорта через Балтийское море.

Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

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