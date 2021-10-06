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          Путин: Россия является надежным поставщиком газа для своих потребителей

          Путин: Россия является надежным поставщиком газа для своих потребителей

          Россия всегда была надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости.

          «В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть», – сказал российский лидер в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

          Президент обратил внимание, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, в том числе увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на сырье.

          «Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», – подчеркнул он.

          Путин отметил недопустимость принятия политически окрашенных решений в области энергетики. По его словам, «резкие, необдуманные действия приводят к серьезным дисбалансам», Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом.

          Между тем Россия, как добавил глава страны, в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Так, за последние девять месяцев «Газпром» увеличил поставки более чем на 8%.

          Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию на газовом рынке Европы.

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