Владимир Путин в Сочи проведет серию совещаний посвященных развитию российский вооруженных сил и технологическому развитию армии.

«Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС и ВМФ. Будут доклады участников, в основном, это руководители компаний и корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание предусматривает открытую и закрытую части. Открытая часть с выступлением Путина пройдет с участием СМИ.

«Как обычно бывает на полях этих серий совещаний, президент использует эти дни, чтобы один на один продолжить общение с участниками, с главами компаний и корпораций, которые производят высокотехнологичную продукцию», – цитирует Пескова «Интерфакс».