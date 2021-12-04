Президент России Владимир Путин по видеосвязи выступил с обращением к участникам съезда партии «Единая Россия», приуроченном к 20-летию со дня основания партии. Глава государства попросил лидеров списка партии усилить общественный контроль и использовать потенциал партийных комиссий. По его словам, чтобы поддержать просьбы людей, на уровне первичных организаций, необходимо укреплять диалог с гражданами страны.

Партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2000 года на съезде Всероссийского союза «Единство и Отечество» в Москве на основе партии «Единство» и блока «Отечество — вся Россия». В 2003 году партию переименовали во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».

«У вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии — так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах»,— сказал президент, обращаясь к участникам партии (цитата по сайту Кремля).

Говоря о выполнении партийных программ, президент похвалил «Единую Россию». По его мнению, партия «предложила людям созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации». Глава государства полагает, что по итогам парламентских выборов, прошедших в сентябре этого года, избиратели позитивно оценили серьезное обновление партийных рядов. Президент объяснил это тем, что кандидатами на разных уровнях стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. «Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной думе VIII созыва»,— констатировал Владимир Путин.

Ранее «Ъ» сообщил о предстоящей смене заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Сейчас их восемь, это число планируется уменьшить.

Подробнее о перестановках в партии — в материале «Ъ» «ЕР умерит аппарат».