Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы РК.

Как передает агентство, казахстанский лидер отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

«Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.