Он заверил, что решение не запускать российский газопровод будет ошибочным. И что цены на газ могут в Европе упасть, если «Северный поток-2» все-таки запустят.

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Путин помахал кнутом и пряником перед Европой по теме «Северного потока-2»

Во время заседания Государственного совета России зашла речь о «Северном потоке-2». В уже давно присущем ему циничном стиле Владимир Путин, обращаясь к Европе:

Помахал кнутом – если вдруг, мол, в Европе не разрешат запускать газопровод, то «срубят ветку, на которой сидят».

И показал пряник – если же «Северный поток-2» запустят, то в Европе будет больше газа, и цена на него упадет.

Многие страны, учитывая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, не хотят у нас покупать (газ – 24 канал) напрямую. Но и для них цена упала бы, и существенно,

– заявил Путин.

Правду ли сказал глава Кремля? Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко убеждает – нет, не правду . Витренко заверил, что запуск «Северного потока-2» не урегулирует газовый кризис в Европе, и что ждать снижения цены газа не стоит.

К слову:

Пресс-конференция Путина: о газе, Украине и прочем – смотрите видео

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