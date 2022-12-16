Президент России Владимир Путин посетит Беларусь 19 декабря. Как сообщает издание «Sputnik Беларусь», эту информацию подтверждают в Кремле.

Читайте также: Британская разведка оценила возможности войск РФ и Беларуси совершить наступление на север Украины

По данным провластного белорусского телеграмм-канала «Пул первого», в Минск отправится широкая российская делегация во главе с главой государства. Речь во время встречи пойдет о «всем спектре наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений». Речь идет о реализации ранее принятых союзных программ, вопросах торгово-экономического взаимодействия, вопросах безопасности.

После этого, как утверждается, Владимир Путин проведет встречу наедине с президентом Беларуси Александром Лукашенко, далее они дадут пресс-конференцию.

Официальных подтверждений именно такой программы встречи пока нет.

По данным британской разведки, напомним, масштабная атака на Украину со стороны Беларуси возможна во время новогодних праздников, когда Европа будет отдыхать.

Ранее украинские и западные эксперты и военные низко оценивали возможность нового нападения на север, но теперь, по их мнению, угроза возросла.

Также, по данным мониторинговой группы, Беларусь опрокидывает в соседние с Украиной области подразделения ССО.

Напомним, что недавно в Беларуси внезапно скончался министр иностранных дел Владимир Макей. Как пишет обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко в своем материале «Путин снова хочет Киев: будет ли наступление из Беларуси?», эта смерть была наиболее выгодна именно Москве, которая пытается заставить Лукашенко принять участие во вторжении РФ в Украину. Макей был одним из противников этого пути.