25-летняя Дарья работает с брендом Anastasya Barsukova в качестве дизайнера одежды и мечтает о собственном бренде. В ее коллекции «Царевна-Лебедь» есть отсылки к русским народным сказкам, русскому народному костюму, которые интегрируются в современную женскую одежду. Дарья получила сертификат на покупку оборудования или тканей

Дипломанты

Инна Трикоз из Сергиева Посада, которая представила в проекте свой бренд «Ahimsa Lab». Принцип «Ахимса» означает непричинение вреда. Инна восемь лет прожила в Индии, где работала над шоу-программами как дизайнер и помощник стилиста. Натуральность тканей для дизайнера очень важна, так как по ее мнению, одежда — это вторая кожа. Цель команды Ahimsa Lab — через два года выйти на уровень eco community, в котором люди смогут приобрести не только изделия из экологичных тканей, но и инфопродукт. По ее словам, в России есть все условия, чтобы производить экоткань, например из переработанного мусора. Коллекция Инны называется «Пульс природы». Одна из моделей на показе несла в руках зеркало: так модельер выразила идею, что ответственность за сохранность окружающего мира лежит на каждом из нас

Раиса Кудымова из Москвы имеет архитектурное образование, которое помогает ей конструировать и создавать лекала. По словам Раисы, мода — это способ самовыражения и трансляции своего мировоззрения, ценностей, взглядов. В ее работах много вышивки, аппликации, декора ручной работы. На «Коде моды» Раиса представила коллекцию «Urban». За основу концепции взята архитектура советского времени — конструктивизм, модерн и брутализм

Алира Кельбиева, второкурсница Института дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, дала своей первой коллекции название «Childhood visions» — «Видения из детства». Она поместила в нее элементы советских одеял и русского алфавита. Кельбиева мечтает о собственном бренде и о том, чтобы стать продюсером фэшн-съемок видео и фото. Она бы хотела популяризировать понятие доступной моды, создавать качественный и уникальный товар для людей, которые желают выглядеть стильно и идти в ногу с модой, но, к сожалению, ограничены в средствах

Анжелика Раченкова учится в Институте искусств РГУ им. А.Н. Косыгина по профилю «Искусство костюма и моды». На коллекцию «Москва слезам не верит» ее вдохновили стиль 1980-х годов, советские интерьеры, разнообразие материалов в российской глубинке, где есть ковры, кружева, вязаные цветные коврики из разных кусочков ткани. Все это дизайнер объединила в своей работе с актуальным направлением upcycling. Оно предполагает вторичное использование, то есть создание новых предметов из бывших в употреблении вещей или отходов

У ярославского дизайнера, модельера-конструктора Андрея Еремычева уже есть опыт в ведении фэшн-бизнеса и в индивидуальном пошиве. Диссертация Андрея посвящена виртуальной одежде. Теперь ему хочется запустить бренд, который подразумевает работу по предзаказу: пошив вещи происходит только после ее покупки. Коллекция Андрея «РеЭволюция» посвящена социальным событиям начала XX века. Он вдохновлялся флагами, крестьянской и рабочей одеждой, творчеством авангардистов того времени

Диана Шимановская из Тюмени — основательница бренда CARROTroom. По ее словам, опыт участия в программе дал ей возможность не идти интуитивным путем, которым она шла раньше. В одежде Диана ценит не только универсальность, практичность, но и соответствие модным тенденциям. Коллекция «Urban Ivan» посвящена «жителям каменных джунглей, мечтающим о ромашковых полях»

У Елизаветы Старниковой из Москвы есть свой бренд вязаного трикотажа HURMA. Она хотела бы вывести его международную арену и внести свой вклад в развитие инноваций в сфере трикотажа. В коллекции Елизаветы «Забава» синтезируются материалы 2000-х и традиционный корейский костюм — ханбок. Доминирующим же элементом стала дымковская игрушка

Мы приятно удивлены, насколько креативно и современно может быть интерпретирован народный костюм и проявлен российский культурный код. Все участники очень талантливые и целеустремленные. К тому же они идут в ногу со временем — им знакомы такие понятия как «цифровая» мода, рециклинг и устойчивое развитие. Мы были рады помогать и направлять конкурсантов, работать в таком перспективном проекте. Будем надеяться, что «Код моды» будет проходить ежегодно. Польза этого конкурса несомненна

Нелли Недре