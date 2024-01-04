Прожиточный минимум – что это

Прожиточный минимум – денежная сумма, которой должно хватить для удовлетворения потребностей первой необходимости. В частности, для покупки продуктов, непродовольственных товаров и оплаты ряда услуг.

В законе говорится, что прожиточный минимум должен обеспечить нормальное функционирование человека, то есть сохранение здоровья, социально-культурные потребности.

В Украине величина прожиточного минимума устанавливается в Государственном бюджете.

Показатель прожиточного минимума берется за основу для расчета около 150 видов социальных выплат, штрафов, денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения. Кроме того, прожиточный минимум входит в формулу расчета размера субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Прожиточный минимум 2024

В Госбюджете на 2024 год заложен прожиточный минимум на уровне 2920 грн, что на 12,8% больше, чем в прошлом году (2589 грн). Это общий показатель для одного человека в месяц.

Величина прожиточного минимума также определяется отдельно для разных социальных групп:

дети до 6 лет – 2563 грн ;

; дети от 6 до 18 лет – 3196 грн ;

; трудоспособные лица – 3028 грн ;

; лица, потерявшие трудоспособность – 2361 грн.

Кроме того, есть отдельные показатели прожиточного минимума для определения должностных окладов на государственной службе. В 2024 году суммы таковы:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн;

для определения должностных окладов работников других госорганов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;

для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн.

Что будет с пенсиями

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – это величина минимальной пенсии. В этом году она выросла с 2093 до 2361 грн. Максимальная пенсия также зависит от прожиточного минимума – она ограничивается его 10-кратным размером (23610 грн в 2024 году).

Фото: пенсии украинцев в 2024 году вырастут (Getty Images)

Дополнительно к пенсионным выплатам для разных категорий лиц устанавливаются надбавки, доплаты, дополнительные пенсии и другие льготы, связанные с прожиточным минимумом.

Однако важно, что повышенные пенсии и надбавки в связи с ростом прожиточного минимума украинцы получат не с 1 января, а только в марте 2024 года вместе с ежегодной индексацией.

Эта норма была прописана в заключительных положениях закона о Госбюджете 2024.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, плановая индексация пенсий должна состояться с 1 марта без задержек.

«В прошлом году государство демонстрировало образцовое выполнение социальных обязательств. В этом году это также будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будут выплачиваться вовремя«, – подчеркнул премьер.

В то же время уже в январе этого года могут рассчитывать на повышение размера выплат некоторые категории пенсионеров. Это граждане, имеющие полный страховой стаж (30/35 лет у женщин и мужчин соответственно). На их пенсии влияет величина минимальной зарплаты, которая выросла с нового года.

Какие еще выплаты повысили

Размер прожиточного минимума используется для расчета сумм более сотни видов социальных пособий. Ниже приведем суммы выплат от государства в 2024 году, которые изменились в связи с повышением прожиточного минимума.

Декретные выплаты и «бэби-бокс»

Неработающие и не зарегистрированные в Центре занятости женщины получают декретные выплаты из расчета 25% от размера прожиточного минимума.

С 1 января 2024 года минимальный размер «декретных» составляет 757 грн в месяц.

При рождении ребенка родители получают «Пакунок малюка» (бэби-бокс). Это самые необходимые вещи для ребенка (подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, средства детской гигиены, полотенце, игрушка). При этом вместо «бэби-бокса» можно получить денежную компенсацию. Сумма составляет не менее 3-х прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет.

То есть, в 2024 году размер компенсации – 7689 грн.

Выплаты одиноким матерям

Размер пособия на детей одиноким матерям определяется как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Максимальный размер выплат в 2024 году:

на детей до 6 лет – 2563 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет – 3196 грн.

Пособие при усыновлении ребенка

Сумма этой выплаты определяется на уровне 2,5 размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и 3,5 размера прожиточного минимума для детей с инвалидностью.

Дети до 6 лет – 6407 грн (ребенок с инвалидностью – 8970 грн);

(ребенок с инвалидностью – 8970 грн); Дети от 6 до 18 лет – 7990 грн (ребенок с инвалидностью – 11186 грн).

Фото: декретные и выплаты одиноким матерям повысили (Getty Images)

Размер алиментов

Сумма выплаты зависит от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста:

до 6 лет – 2563 грн ;

; от 6 лет до 18 лет – 3196 грн.

Если родители ребенка уклоняются от уплаты алиментов, от государства предоставляется временная денежная помощь, размер которой составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи:

для детей до 6 лет – 1281 грн ;

; от 6 до 18 лет – 1598 грн.

Выплаты лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность ( 2361 грн );

); лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность ( 1888 грн) ;

; лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность ( 1416 грн) ;

; на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1652 грн).

Помощь безработным

Прожиточный минимум влияет на размер пособия по безработице. Максимальный размер таких выплат равняется 4-м прожиточным минимумам (общий показатель) – 11680 грн.

Регистрация авто

Размер сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, оплачиваемый при первой регистрации новых легковых автомобилей, также зависит от прожиточного минимума.

3% – если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

4% – если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Фото: суммы сбора при регистрации авто (hsc.gov.ua)

Как менялся прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум в Украине на сегодня вырос с 2589 грн до 2920 грн. Таким он будет в течение всего 2024 года.

В 2023-м прожиточный минимум также был рассчитан на весь год, хотя раньше его размер менялся каждые 6 месяцев. Сумма, установленная с 1 декабря, действовала до 1 июля следующего года.

К примеру, в декабре 2021 прожиточный минимум составлял 2393 грн, такой же размер был с 1 января 2022, в июле его повысили до 2508 грн, а с 1 декабря 2022 – до 2589 грн.

В 2020 году прожиточный минимум вырос с 2027 до 2189 грн. А отметку в 2 тыс. грн этот показатель пересек в конце 2019 года.

Впрочем, реальный прожиточный минимум не соответствует установленному в Госбюджете. Разница – более чем в два раза.

В Минсоцполитики оценивали фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц исходя из текущих цен в Украине. В июне 2022 он был на уровне 7000 грн, на 2023 прогнозировали реальный прожиточный минимум в размере 8200 грн. Таким образом, в 2024-м этот показатель еще выше.

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