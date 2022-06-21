Российский вратарь клуба НХЛ «Аризона Койотис» Иван Просветов порассуждал о росте цен и сложностях, с которыми столкнулась мировая экономика.

— Сейчас мы много читаем про энергетический кризис на Западе, в том числе США, слушаем речи Джо Байдена про путинский налог. Вы ощутили это на себе?

— Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за $50, то сейчас это стоит уже порядка $80, то есть ощущается. Раньше галлон стоил $3, а сейчас $5 или $4 с чем-то. Непонятно, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было все намного дешевле — и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю.

— Что нас ждет дальше?

— В США сильная экономика, они там разберутся. В то же время говорили, что нашу российскую экономику задушат. А нет! Видите, живем. И на самом деле все, что я хочу купить, включая запчасти на машину, все есть. То же самое и в Америке. Но почему растут цены, я не могу сказать. То ли конкуренция возрастает, то ли ситуация на Украине. Но не думаю, что вся инфляция на все продукты связана только с этим.

— На вас как на человека, получающего зарплату в долларах, повлиял невиданный за последние годы рост рубля?

— Да, конечно же, повлияло. $100 было равно 7000 рублей. А сейчас 5000. Вот так и теряешь деньги (смеется), — цитируют Просветова «Известия».

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