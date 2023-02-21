Война России против Украины была шоком в первую очередь для нашей страны. В марте-апреле 2022 года почти вся экономика страны остановилась. Не работало около 80-90% предприятий. Нам провоцировали падение в пропасть. Но мы выстояли и на удивление показали достаточно неплохие результаты в этой непростой ситуации. Аграрный сектор не исключение, более того, по итогам года именно сектор АПК стал одним из основных спасателей экономики Украины.

Однако необходимо учитывать, что тенденции прошедшего 2022 г. во многом были определены еще в 2021 г. Развитие аграрного производства и экспорта в 2023-2024 -2025 будет под давлением других гораздо более сложных факторов. Это вызовет изменение поведения практически всех игроков и внутреннего, и мирового рынка, включая фермеров, трейдеров, логистов.

Компания УкрАгроКонсалт в мае 2022 года предложила свое видение-прогноз тех масштабных изменений, которые могут произойти в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы рассмотрели сценарии событий и какие выходы просматривались на то время в ближайшем будущем.

Многое из этого прогноза уже реализовалось и стало новым трендом, что-то до сих пор находится в стадии трансформации и требует больше времени для реализации и более детального внимания.

Появились новые игроки, новые проекты и новые факторы, которые будут влиять на будущие процессы в аграрном секторе, секторе переработки и логистике.

Чтобы выжить и получить прибыль уже недостаточно просто засеять площади одним подсолнечником и ждать окончания войны. Надо уже сейчас строить новую стратегию предприятия с учетом новых трендов, которые будут играть решающую роль в последующие годы. Поэтому УкрАгроКонсалт подготовил новую версию нашего исследования — Прогнозы и сценарии восстановления аграрного сектора Украины в 2023-2025гг.

Исследование подробно рассматривает следующие вопросы:

Каким образом и за счет чего экономика Украины

Какие прогнозы развития экономики на 2023-2025гг.

Старые и новые проблемы в агросекторе и пути их преодоления

Новые тенденции в аграрном секторе и секторе переработки

Прогноз урожая в новом МГ 2023/24. Есть ли повод для оптимизма?

Инвесторам приготовиться — какие отрасли под мониторингом фондов

Внутреннее потребление — слабое место?

Смена лидеров агрорынков — процесс сдвинулся с места

Ожидать ли бум продаж/покупки предприятий

Жив ли рынок земли?

Сектор логистики — новые проекты не за горами

Метки: Украина, инвестиции, логистика, АПК, продукты питания, баланс спроса и предложения, война