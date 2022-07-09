Аналитики прогнозируют свободное падение цен на нефть в виду ожидаемого значительного снижения темпов экономического роста мировой экономики.

Зловещими являются прогнозы аналитиков Citigroup, которые не исключают возможности новой глобальной экономической рецессии до конца 2023 года.

По данным финансистов, экономика в некоторых странах мира уже демонстрирует явные признаки спада, что грозит непредсказуемыми последствиями. Citigroup прогнозирует глобальный экономический спад к 2023 году (вплоть до 50%), что делает весьма вероятным свободное падение цены на нефть со 110 долларов за баррель (в настоящее время) до 65 долларов к концу 2022 года и до 45 долларов в 2023 году.

Падение цен повлечет за собой снижение стоимости автомобильного топлива. Как ожидается, цена бензина достигнет 1,5 евро за литр или даже ниже, если (и когда) подтвердятся сценарии глобальной экономической рецессии.

Даже в том случае, если мировая экономика не испытает нового значительного снижения темпов, аналитики Citigroup прогнозируют, что цена на нефть, рано или поздно, снизится до отметки 85 долларов за баррель.

В последнее время наблюдается небольшое падение цен на нефтепродукты и жидкое топливо на АЗС, однако стоимость бензина по-прежнему остается крайне высокой.

Прогноз снижения цен на нефть в течение 2022 года основан на том, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине и эмбарго на российское черное золото, запасы (и поставки) оцениваются экспертами, как стабильные, что постепенно приведет к нормализации рынка, пишет издание carandmotor.gr.

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