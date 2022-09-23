Профессиональные сертификаты от Google на платформе Coursera стали доступны на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Google.

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Подробности

Профессиональные сертификаты от Google созданы для приобретения практических навыков, необходимых для работы в быстро развивающихся отраслях. Программа не требует предварительного опыта и позволяет участникам учиться в собственном темпе онлайн в удобное время.

Сертификат можно получить менее чем за 6 месяцев, обучаясь до 10 часов в неделю. После завершения программы участники могут добавить свой сертификат в резюме и профиль LinkedIn и таким образом получить преимущество при поиске работы.

Обучение доступно онлайн на платформе Coursera и включает такие направления, как Цифровой маркетинг и электронная коммерция и ИТ-поддержка — на украинском языке, а также Аналитика данных, Управление проектами и UX-дизайн, доступные на английском языке.

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Для физических лиц

INCO получила более 3 млн евро грантового финансирования от Google.org, чтобы предоставить украинцам до 5 000 стипендий, которые покрывают стоимость подписки на Coursera для доступа к Профессиональным сертификатам от Google.

Грант позволит INCO через свою программу Work in Tech в сотрудничестве с Prometheus, PRJCTR и VUM открыть украинцам возможность получить важные цифровые навыки и получить дополнительную поддержку в получении знаний и профессиональном развитии.

Этот грант — часть взноса от Google.org и сотрудников Google в размере более 40 000 000 долларов США денежной помощи и 5 000 000 долларов в виде пожертвований.

Для бизнеса

Чтобы поддержать компании малого и среднего бизнеса и дать им возможность получить нужные цифровые навыки, Google вместе с учебной платформой Coursera в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и Союзом украинских предпринимателей открывает возможность для 1000 компаний малого и среднего бизнеса получить бесплатный доступ к Программе профессиональной сертификации от Google для их сотрудников.

Дополнительную информацию и регистрационную форму найдете здесь.