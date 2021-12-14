Власти никак не могут повлиять на цены, ведь они растут не только в Украине, а во всем мире
В министерстве обвинили в подорожании развитые страны и «импорт инфляции из них» / Фото: Коллаж: Сегодня
В Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а других стран, которые борятся с последствиями коронавируса.
Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV заявила глава ведомства Юлия Свириденко.
«Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию», – уверяет Свириденко.
В то же время она сказала, что власти никак не могут повлиять на рост цен, ведь они меняются не только в Украине, а во всем мире.
«Цены растут, потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины
Стоимость «борщового набора»
В Украине за последнее время подорожали овощи так называемого борщового набора. С начала 2021 года цены взлетели в 2,6 раза.
Оптовые цены больше выросли на следующие виды товаров:
- морковь – подорожала в 2 раза;
- лук – подорожал в 2,5 раза;
- капуста и свекла – подорожали в 3 раза.
Ранее мы сообщали, что в Украине перед новым годом растут цены на продукты, а сало уже стоит дороже, чем мясо.
Напомним, что за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.