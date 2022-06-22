За получение заочного образования и по программам бакалавриата, и магистратуры студенты заплатят как минимум вдвое меньше: от 46 тысяч 935 рублей до 60 тысяч рублей.

Ознакомиться с полным перечнем направлений и цен можно на официальном сайте ИГУ.

Самыми дешевыми специальностями в БГУ по программам специалитета и бакалавриата стали «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление развитием городов и территорий», «Экономика нефтегазового комплекса», «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность», «Управление бизнесом», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Цифровая экономика», «Маркетинг, продажи и логистика», «Юриспруденция», «Международные отношения» и др. Полная стоимость обучения — 140 тысяч рублей, однако студентам предоставляются скидки.