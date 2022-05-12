12 мая, 16:06

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Эксклюзив НВ

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (слева) и премьер-министр Финляндии Санна Марин, Стокгольм, апрель 2022 года (Фото:Paul Wennerholm/TT News Agency/via REUTERS)

Всего за 11 недель полномасштабного вторжения России в Украину курс Финляндии и Швеции на членство в НАТО, еще недавно казавшийся невозможным, стал необратимым.

Война России против Украины — главные события 12 мая

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе.

«Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно», — подчеркнули руководители страны. Финский президент и премьер убеждены, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а страна усилит весь оборонный Альянс.

В ближайшие дни финское правительство обсудит этот вопрос, а парламент Финляндии, как ожидается, утвердит формальную заявку страны в НАТО уже в понедельник, 16 мая.

В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. Уже завтра, 13 мая, парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 15 мая правящая в Швеции Социал-демократическая партия огласит свою позицию о том, стоит ли стране отказаться от многолетнего нейтралитета, а 16 мая правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

Ранее Альянс обещал максимально быстро принять обе страны, если они решат попросить о членстве в НАТО.

НВ напоминает, почему вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет одним из самых значимых геополитических событий последних лет, а также как давно и зачем две страны сохраняли свой нейтралитет.

Как быстро Швецию и Финляндию готовы принять в НАТО и сразу ли вступит в силу защита Альянса?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в конец марта заверил, что если Хельсинки и Стокгольм сделают выбор в пользу НАТО, Альянс оформит их членство максимально быстро. «Нет более давних партнеров, которые были бы ближе к НАТО, чем Финляндия и Швеция. Если они решат подать заявку, им будут рады, и мы найдем способ очень быстро согласовать протокол об их принятии», — подчеркнул Столтенберг.

Важным событием на этом пути должен стать саммит НАТО, который пройдет в Мадриде 29−30 июня. Как предполагает мировая пресса, именно там Альянс может официально утвердить заявки Финляндии и Швеции. Это будет символичный шаг: на саммите НАТО в Мадриде в 1997 году примкнуть к Альянсу было предложено Венгрии, Польше и Чехии, что стало первой из нескольких волн расширения НАТО на восток. В этом году в испанской столице ждут всех лидеров стран Альянса, включая президента США Джо Байдена.

Впрочем, сразу несколько источников агентства Reuters в дипломатических и официальных кругах стран НАТО заявили, что Альянс может одобрить заявку Финляндии и Швеции даже раньше конца июня. «Точных сроков нет. Мы не будем дожидаться саммита в Мадриде, если это может быть одобрено раньше», — сказал один из собеседников агентства в рядах НАТО.

5-я статья Североатлантического договора, которая трактует нападение на одного из членов Альянса как атаку на всех, вступит в силу не сразу после формального решения принять обе страны. Обеспечить защиту Швеции и Финляндии этот принцип сможет лишь после того, как решение о членстве обеих стран ратифицируют парламенты всех 30 государств — членов НАТО, что может занять месяцы.

Наиболее проблемным вопросом в таком случае остается обеспечение безопасности обеих стран в этот период — особенно на фоне угроз, которые постоянно озвучивает Россия.

Еще в феврале МИД РФ заявил, что возможное принятие Швеции и Финляндии в Альянс «повлечет за собой ответные шаги» со стороны России. А первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров пригрозил, что вступление в НАТО сделает Финляндию «мишенью для ответных мер России».

Тем не менее, гарантировать безопасность Хельсинки и Стокгольма в период формального принятия в НАТО готовы США и Великобритания. «Невозможно представить, что Великобритания не придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на них», — сказал в начале мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А британский премьер-министр Борис Джонсон на днях посетил обе страны, оформив символические письменные гарантии безопасности для них от имени Лондона.

Аналогичное заявление о позиции США сделал 5 мая и спикер Пентагона Джон Кирби. «Мы уверены, что с учетом прочных связей, которые у нас есть со Швецией и Финляндией, мы сможем найти возможности для устранения любых обеспокоенностей, которые у них могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на членство и фактическим вступлением в НАТО», — сказал Кирби.

По информации Reuters, в течение первого года после ратификации членства Швеции и Финляндии Альянс также намерен увеличить военное присутствие в скандинавском регионе, проводить больше военных учений и операций патрулирования в Балтийском море, а еще, возможно, организовывать ротации американских и британских сил через Финляндию и Швецию.

Почему это одно из важнейших последствий российского вторжения в Украину

Ни в Швеции, ни в Финляндии, ни в рядах НАТО не скрывают, что молниеносный отказ этих стран от политики нейтралитета напрямую связан с кровавой войной, которую РФ ведет в Украине, и геополитическими аппетитами российского диктатора Владимира Путина.

Комментируя вопрос журналистов о том, не будет ли вступление в НАТО провоцировать Россию, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что «винить» в этом может себя только сам Путин. «Я бы ответил, что именно вы стали причиной этого. Посмотрите в зеркало», — сказал Ниинисте 11 мая. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 мая назвала Россию «самой прямой угрозой мировому порядку».

Ввиду нового курса Швеции и Финляндии страницы самых влиятельных мировых СМИ последние два месяца пестреют оценками того, насколько масштабные изменения европейской архитектуры безопасности спровоцировала агрессия Кремля.

«Разорительная война России в Украине переворачивает годы устоявшейся военной политики Европы», — пишет Politico об ожидаемом «пополнении» НАТО двумя новыми членами.

«Спустя два месяца после вторжения Россия усваивает исторический урок: что войны, развязанные по собственному выбору, часто влекут за собой неожиданные и нежелательные последствия. Грубая дипломатия и военная агрессия Москвы не только не сокрушают НАТО, но и делают все более вероятным расширение числа членов Альянса с 30 до 32 стран с учетом принятия Финляндии и Швеции», — пишет Financial Times.

Это расширение станет еще одним непредвиденным последствием войны для России, констатирует ABC News, включая в список просчетов Кремля также более ожесточенное сопротивление украинцев и большую сплоченность Запада, чем предполагала российская разведка. И хотя требования России перед вторжением в Украину включали в себя возвращение НАТО к границам 1997 года, действия армии РФ на украинской земле стали для Швеции и Финляндии более убедительным аргументом, констатирует ABC News. «Опасения, что Россия может сделать с другими странами, не входящими в НАТО, то же самое, что она сделала с Украиной, спровоцировали быструю перемену в общественном мнении в обеих странах — одна из которых, Финляндия, имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 830 миль», — напоминает телеканал.

ABC News также приводит мнение Чарли Салониуса-Пастернака, ведущего исследователя Финского института международных отношений. Он напомнил, что в течение многих лет Путин называл присоединение Финляндии и Швеции «красной линией» для Москвы. «Ему удалось подтолкнуть и Финляндию, и Швецию к НАТО. Так что я думаю, что это серьезный просчет для него, но в то же время положительный момент для остальной Европы, — отметил эксперт. — Сейчас Россия зашла так далеко, что присоединение к НАТО кажется [финскому и шведскому обществам] единственным дельным решением», — сказал он.

Reuters со ссылкой на пять источников среди дипломатов и чиновников стран НАТО отмечает еще один важный аспект: война в Украине настолько ослабила российскую армию, что именно сейчас для Стокгольма и Хельсинки может быть самый благоприятным момент стать членами Альянса.

«Если не сейчас, то когда?» — сказал один из собеседников агентства, напомнив о том, какое огромное количество техники и сил Россия ввела в Украину. «Это благословенный момент. Россия сейчас не в состоянии атаковать [северные страны]», — добавил второй источник агентства.

Исторический шаг после десятилетий нейтралитета: как Швеция и Финляндия до сих пор избегали членства в НАТО

Для обеих скандинавских стран их нейтралитет на протяжении десятилетий был нерушимым правилом, хотя имел разные истоки. Финляндия, которая имеет 1271,8 км общей сухопутной границы с Россией, после Второй мировой войны вынужденно придерживалась строгого военного нейтралитета, чтобы уберечься от советской агрессии. Тогда как для Швеции неучастие в войнах и оборонных блоках было скорее данью исторической традиции.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ознаменует трансформацию ландшафта безопасности в Северной Европе таких масштабов, каких этот регион не видел более 200 лет, напоминает FT — со времен Российской империи, СССР и посткоммунистической России.

Между XVI и XVIII веками Швеция не единожды воевала с Россией, однако с 1814 года (после войны с Норвегией) шведы не принимали участие в войнах и никогда не были частью какого-либо военного союза.

С начала XX столетия принцип нейтралитета — наряду с созданием собственной мощной системы национальной обороны — стал официальным базовым принципом внешней политики Швеции.

Финляндия была частью Российской империи с 1809-го вплоть до 1917 года, когда она провозгласила независимость. На фоне событий Второй мировой, в промежуток между 1939 и 1944 годами, Финляндии пришлось дважды вести войну с Советским Союзом. Однако страна сохранила свою независимость, а во время холодной войны была обречена на статус нейтрального государства, связанная договором о дружбе, подписанным с Москвой в 1948 году.

Однако традиции финского и шведского нейтралитета претерпели существенные изменения после окончания холодной войны. Обе страны воспользовались распадом Советского Союза как возможностью вступить в ЕС, став членами Евросоюза в 1995 году. С тех пор страны ЕС постепенно наращивали свои совместные оборонные возможности вдобавок к торговому и регуляторному сотрудничеству.

Более того, в 1994 году Финляндия и Швеция присоединились к программе НАТО Партнерство ради мира. Сотрудничество обеих стран с Альянсом существенно расширилось после вторжения России в Крым и на Донбасс в 2014 году. С тех пор страны НАТО стали чаще проводить совместные учения с Финляндией и Швецией, а в 2016 году обе страны подписали т.н. «соглашение о поддержке принимающей стороны» — договоренность, которая позволяет силам Альянса использовать территорию Финляндии и Швеции в случае чрезвычайной ситуации военного характера. «Иными словами, времена строгого финского и шведского нейтралитета закончились задолго до февральского нападения России на Украину», — напоминает FT.

Хотя вплоть до масштабного вторжения РФ в Украину общества этих стран не демонстрировали готовности поддержать курс на членство в НАТО. Однако затем настроения резко изменились, и именно новая социология стала одним из драйверов усилий властей Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс.

Так, в Финляндии поддержка членства в Альянсе среди населения долгое время оставалась на уровне около 20%. Такую позицию финнов не изменили ни война России с Грузией в 2008 году, ни аннексия ею Крыма и атака на Донбасс в 2014-м. Но уже 27 февраля 2022 года, через три дня после атаки РФ на Украину, общественная петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тысяч подписей. К середине марта 62% финнов — рекордное число — заявили в ходе социологического опроса, что поддерживают присоединение Финляндии к Альянсу.

А в Швеции апрельский опрос института общественного мнения Novus показад, что как минимум 51% населения страны теперь поддерживает ее членство в НАТО. Это же исследование показало, что если к Альянсу примкнет и Финляндия, то число шведов, желающих вступить в Североатлантический альянс, вырастет до 64%. Неслучайно власти Швеции сейчас пытаются максимально синхронизировать свои действия к членство в НАТО с Финляндией.

В странах НАТО будут взаимно рады видеть Финляндию и Швецию в рядах Альянса. Генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, недавно заявил ВВС: «То, что Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО, — это колоссально, это очень позитивное развитие событий. Обе страны — развитые демократии, и вооруженные силы обеих — очень хорошие, квалифицированные и модернизированные, с хорошо отлаженной системой мобилизации». По его словам, такое расширение НАТО поможет существенно улучшить безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря. А благодаря Финляндии непосредственная граница НАТО с Россией увеличится почти вдвое.

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