Румен Радев

Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение народного собрания Болгарии об оказании военно-технической помощи Украине в виде поставок вооружения. Об этом сообщает издание Dnevnik.

Болгарский лидер подчеркнул, что призывающие к этому депутаты «игнорируют здравый смысл» и ставят страну в опасное положение, делая ее участником конфликта.

Кроме того, Радев обратил внимание, что формулировка «военно-техническая помощь» «достаточно растяжима и рискованна».

Как ранее писал сайт kp.ru, народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Согласно принятому решению, Болгария будет оказывать Украине разнообразную помощь – гуманитарную, финансовую и военно-техническую. В частности, Болгария на своих военных предприятиях будет ремонтировать украинскую военную технику.

Напомним, Болгария воздержалась от поставок тяжелого вооружения на Украину, но на эту тему внутри правящей коалиции продолжаются ожесточенные споры. Сразу два участника правящей коалиции грозятся покинуть ее, если не будет принято поддержанное ими решение, причем их требования полностью противоположны.