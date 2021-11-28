Президент Чехии Милош Земан назначил в воскресенье премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Прямую трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся в загородной резиденции главы государства в местечке Ланы у Праги, осуществляли местные телеканалы.

«Президент республики назначил Петра Фиалу премьер-министром Чехии», — сказал ведущий церемонии глава президентской администрации Вратислав Минарж.