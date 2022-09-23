23 сентября 12:51

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко провел встречу с лидерами профсоюзного движения.

Мероприятие прошло в Федерации краевых профсоюзов перед Всемирным днем действий «За достойный труд!». Он отмечается в начале октября. На встречу пришли представители основных отраслевых профсоюзов.

Председатель объединения профсоюзов Красноярского края Олег Исянов отметил, что краевые профсоюзы системно и эффективно взаимодействуют с органами государственной власти края. У депутатов и профсоюзов есть общий фундамент — отстаивание интересов людей, на котором и выстроено многолетнее сотрудничество. Последний раз двустороннее соглашение между краевым парламентом и Федерацией профсоюзов было подписано в марте этого года, стороны договорились совместно защищать людей в условиях международных санкций.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко рассказал о приоритетах социально-экономического развития края, о предстоящей корректировке бюджета и тех возможностях и планах, которые есть у региона в ближайшее время. По его словам, Красноярский край вовремя сумел отреагировать на внешнее давление, поддержал ключевые отрасли экономики и добавил финансирование на основные социальные расходы.

Затем лидеры отраслевых профсоюзов задали свои вопросы. Они были посвящены организации в муниципальных образованиях жилищно-коммунального хозяйства, возможности увеличения стипендий студентам и предоставления им льготного проезда в общественном транспорте, порядку получения статуса «Ветеран труда Красноярского края». Отдельно в ходе встречи обсуждалась оплата труда специалистов бюджетного сектора, в частности, педагогических и медицинских работников.

В завершение встречи Алексей Додатко отметил высокий уровень взаимодействия депутатов с профсоюзами, поблагодарил их за совместную работу над законопроектами и активное участие в работе профильных комитетов краевого парламента, а также призвал профсоюзных лидеров принимать активное участие в обсуждении осенней корректировки бюджета, которую депутаты готовят к принятию на сессии 6 октября.

Спикер Законодательного собрания Красноярского края Председатель федерации профсоюзов Красноярского края



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