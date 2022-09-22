Несмотря на войну жизнь кипит. Обсудили, как Черкасская область держит экономический фронт и готовится принимать хасидов

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Черкасская область одна из тех, где нашло приют много переселенцев из областей, в которых продолжаются активные боевые действия. И несмотря на то, что область становится объектом для ударов захватчика, в ней идет подготовка к событию, которое уже много лет не остается без внимания не только в Украине – празднование Рош-Гашана, которое сопровождается приездом в небольшой город на Черкасщине тысяч паломников хасидов со всего мира. В этом году их ожидается несколько меньше, но все же предупреждения об опасности и возможных провокациях со стороны россии, не напугали паломников и те съезжаются в Умань тысячами.

Как будет действовать власть Черкасской области и с какими еще проблемами сталкивается регион УНН поговорил с председателем Черкасской ОГА Игорем Табурцом.

— Уже совсем скоро Рош-Гашана — еврейский религиозный праздник. В Умань съезжаются хасиды, несмотря на то, что местные власти призвали не приезжать в Украину. Вы анонсировали, что будут усилены меры безопасности к этому празднику. А можете привести детали. Известно ли какое количество евреев приедет в Украину. Именно в Умань. Меры безопасности, что усилили? Что будет в эти дни? Как будут защищать Умань?

Есть такое понятие как расчетное количество или ожидаемое. От их общественных объединений раздается цифра до 10 тыс. человек. На нее и ориентируемся. Хотя совместно с Нацполицией и СБУ мы призываем паломников максимально воздержаться от поездки в Украину в этом году. Потому что россия может использовать это мероприятие для провокаций.

Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности. С 19 по 30 сентября мы усиливаем их в Умани. В частности, там будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, на продажу алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий, на движение транспортных средств и парковку на отдельных участках улично-дорожной сети. Кроме того, вводим ограничения доступа к местам паломничества и усиливаем пропускной режим и контроль за пребыванием граждан.

На сегодня правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением. То есть действуем превентивно ради безопасности паломников и уманчан. На данный момент ситуация контролируемая, все вопросы решаем в штатном режиме.

— Будет проводиться инструктаж тех, кто приезжает, относительно того как вести себя в случае, если что-то прилетит, например? Возможно, небольшие лекции.

Да, мы это делаем. Инструктажи проводят прежде всего правоохранители. Также мы дали задание изготовить специальные листовки. Предупредили и организаторов этого процесса, чтобы они со своей стороны проводили разїяснительную работу. Насколько паломники услышат или не услышат – это уже другой вопрос. В любом случае инструктивную работу мы будем проводить в обязательном порядке.

— Расскажите подробнее, в каком состоянии находятся убежища и укрытия в Черкасской области? Как вы поступаете в случае, когда укрытия в аренде под офис или магазин?

Согласно нашему законодательству, укрытия должны находиться или под наблюдением арендаторов, которые снимают помещения сверху, или за них ответственны органы местного самоуправления, если помещение находится в коммунальной собственности. Работаем и с одними, и с другими. Вопрос контролирует также и областная прокуратура.

Мы стараемся постоянно наращивать количество укрытий. Как это было, например, во время подготовки к учебному году. В каком заведении возможно дообустроить укрытие – мы это делаем. Все требования к таким объектам четко прописаны. Плюс укрытия должны быть готовы к функционированию в отопительный сезон. И на этом мы сейчас тоже акцентируем внимание.

— То есть сейчас хранилища обновляют те, которые устаревшие, или, что в советское время были. Их начинают понемногу восстанавливать и приводить в порядок, правильно?

Такая работа активизировались с началом боевых действий. Процесс постоянно продолжается. Где-то это быстрее удалось сделать, где-то – более масштабные работы. Кстати, в учебных заведениях области, о чем мы уже говорили, продолжаем обустраивать укрытия и сейчас. На последней сессии облсовета направили еще почти 700 тыс. грн на эти цели.

— По всей Черкасской области есть убежища. Или есть, например, определенные населенные пункты, где есть дефицит?

Укрытие есть практически во всех населенных пунктах. Условно говоря, только 1% из них сказали, что не имеют защитных сооружений и их вообще невозможно обустроить. Но там и нет такой нагрузки с точки зрения расположения на территории объектов критической инфраструктуры.

— Отопительный сезон. Подготовка тяжелая — в Черкасской области есть Смела. Какая в этот раз ситуация в Смеле? Как идет в целом подготовка по области?

У нас специфика подготовки к отопительному сезону в этом году определена тоже войной. То есть мы в большей степени стараемся готовиться к непростому отопительному сезону. Прорабатываем все возможные сценарии развития событий.

Что касается Смелы, то в течение последних нескольких лет у нас не было сбоев с отопительным сезоном в городе. Местные власти приняли ряд мер по обновлению систем водо- и теплоснабжения, закупили новые котлы и тому подобное. Город готов даже в альтернативном формате работать, если с газом возникнут проблемы. Единственное – остались долги с прошлых лет за газ, но заключены договоры реструктуризации. Надеюсь, постепенно вопрос будет закрыт.

Что касается остальных городов, то каждый знает, какой комплекс мероприятий там должны выполнить. Где возможно – установить твердотопливные котлы, сделать запасы альтернативного топлива и тому подобное.

На сегодня для обеспечения альтернативного отопления нуждаются в оборудовании 4 населенных пункта области: Ватутино, Звенигородка, Камянка, Монастырище. Поэтому мы обратились к руководству проекта USAID «Энергетическая безопасность Украины» с предложением рассмотреть возможность предоставления технической помощи этим городам. По предварительным подсчетам, это будет 16 генераторных установок. Это даст возможность обеспечить бесперебойную подачу тепла в учреждения образования, здравоохранения и других потребителей.

Большую работу мы провели в учреждениях социальной сферы. Большинство из них уже независимы от газа, то есть имеют альтернативу, которую можно задействовать при необходимости.

В целом на сегодня у нас область готова на 96% к началу отопительного сезона.

— Почувствовала ли Черкасская область наплыв переселенцев после объявления обязательной эвакуации из Донецкой области? Сколько сейчас в области зарегистрировано ВПЛ? Готова ли Черкасская область принимать людей из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, ведь недавно Ирина Верещук, что может быть эвакуация и из этих областей.

С начала боевых действий в режиме транзита через Черкасскую область прошли около 200 тыс. переселенцев. То есть проездом они здесь оставались на несколько дней.

Когда мы говорим о количестве зарегистрированных в области, то есть тех, которые находятся под нашей постоянной социальной защитой и приютом, то речь идет об около 104 тыс. таких внутренне перемещенных лиц.

— Это те, что на Черкасщине остались?

Да. Это те, которые остались в Черкасской области и официально зарегистрированы. Они проживают у нас и получают соответствующие льготы и социальные выплаты.

Примерно 25 тыс. из них – именно из Донецкой области. Когда мы говорим о готовности к приему новой волны ВПЛ, то речь идет о тех местах, где мы можем обеспечить их хорошее проживание, особенно в контексте осенне-зимнего периода. На сегодня мы среди лидеров по количеству принятых переселенцев, поэтому с позиции мест для проживания уже заполнены на 90-92%. Сейчас имеем около 8-9 тыс. мест для новых ВПЛ.

Также мы проводим (уже завершаем) инвентаризацию тех помещений, которые могут быть использованы для размещения переселенцев после проведения там ремонтов. То есть постоянно анализируем свою инфраструктуру, выискивая новые возможности для приюта жителей, пострадавших от российской агрессии.

— Сколько предприятий эвакуировалось в Черкасскую область? Какие? Что они производят?

Черкасская область держит экономический фронт, как и остальные области, где нет боевых действий. Мы должны работать за себя и так сказать за соседей. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку предпринимателям, чтобы они смогли запустить заново свое производство. Это важно для экономики нашей страны.

На сегодня на территорию Черкасской области уже релоцированы 32 предприятия. 22 из них уже полноценно работают, 10 – перевезли свое оборудование и продукцию и налаживают работу. Кроме этого, еще 7 предприятий сейчас в процессе релокации.

Это разные предприятия: и легкая промышленность, и перерабатывающая, и машиностроение, и сфера обслуживания.

— Стало ли хуже в экономическом плане с бизнесом после начала войны? Может есть предприятия, которые выезжают? Или не фиксируется такой динамики?

Негативные тенденции, как и по всей стране, мы видели именно в первый месяц полномасштабной войны, когда произошел спад производства. Все ждали, что и как будет дальше. Это был действительно критический момент. Но впоследствии ситуация начала выравниваться. Поэтому уже в апреле мы имели восстановление абсолютно по всем направлениям.

На сегодня наша область практически на 100% восстановила свою работу в экономическом смысле, как было до войны. Например, за первое полугодие пополнение бюджетов, в том числе государственного и местных, у нас произошло на уровне 110%, по сравнению с прошлым годом. Июль у нас вообще оказался сверхпродуктивным. Наши предприятия в очередной раз показали свою социальную ответственность. Кстати, их руководители, акционеры находятся на местах, что является хорошим примером. Так работники видят, что никто никуда не уехал с Черкасщины, что все функционирует. Мы верим в наши Вооруженные Силы. Работаем и поддерживаем наших защитников.

— В начале августа СБУ задержала депутата Черкасского горсовета Александра Замирайло по подозрению в глорификации российских войск. Известно ли вам о других случаях коллаборационизма в Черкасской области? И проводятся ли проверки местных политиков?

Я не склонен думать, что именно местные политики представляют наибольшую угрозу, поскольку предыдущие мои места работы связаны именно с этой сферой. Поэтому опасна, если честно, другая категория лиц. Но что касается политиков, то они у нас находятся действительно под особым вниманием. Особенно те, которые сотрудничали с запрещенными партиями.

В целом можем говорить о более полусотне уголовных производств в Черкасской области за глорификацию, оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ. Также продолжается досудебное расследование в более десятка уголовных производств за коллаборационистскую деятельность. Это лица, которые поддерживают враждебные настроения, которые настраивают других, которые делятся своими впечатлениями с другими. То есть это более общественно опасное явление. Такое, которое приближается к государственной измене. Кстати, относительно государственной измены, то у нас тоже есть несколько случаев. Поэтому эта работа благодаря нашим правоохранительным органам, прежде всего СБУ, постоянно проводится. Поскольку самое главное – это превентивная деятельность.

— Сейчас несколько народных избранников, в частности Антон Яценко и Виталий Войцеховский, “объявили вам войну”. В то же время местные депутаты вас поддерживают и даже обратились к Президенту, чтобы дать оценку действиям нардепов. Как вы сами относитесь к подобным упрекам?

Если критика конструктивная – это хорошо, потому что она способствует развитию, позволяет увидеть определенный вопрос шире и тщательнее, делает решения более эффективными. То есть это работает на пользу. Если мы говорим о политических заявлениях-обвинениях – это деструктив, который имеет определенные мотивы. Я всегда открыт к конструктивному диалогу, который имеет целью развитие нашей Черкасской области. А участвовать в грязных кампаниях не буду.