«Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев», – отметила она.

Свириденко объяснила, что для этого предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом, и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал «Дія» или предоставить заявление в Государственную службу занятости.

«Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения», – отметила она, подчеркнув, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой – повысить экономическую активность бизнеса Украины.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта в Закарпатской областной военной администрации сообщили, что решение о переводе деятельности из зон активных боевых действий в эту область приняли уже 120 предприятий.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, «должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины». Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. «Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены», – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.

17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы «5–7–9%». Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.

«Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой», – сказал Зеленский.