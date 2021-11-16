16 Ноября 2021 10:2316 Ноя 2021 10:23

|

Поделиться

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» (франчайзинговый проект Merlion) подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Tempoline. Благодаря сервису «Кактус» ритейлер сможет расширить географию присутствия в ключевых городах, а также обеспечить доставку в день заказа или на следующий день по основным географическим направлениям развития бизнеса

. К франчайзинговому проекту подключится более 20 курьерских служб, а ресурсов будет достаточно для обработки до 500 тыс. заказов ежемесячно.

«Кактус» – сервис компании Tempoline, который строит e-commerce (электронная коммерция) «полного цикла». Данная облачная система предоставляет возможность интернет-магазинам запустить онлайн-продажи в короткие сроки за счет готовой инфраструктуры и инструментария для управления и развития интернет-торговли.

«Во время пандемии важно не просто доставлять заказы покупателям вовремя, но и совершенствоваться по времени доставки. Для франчайзинговой сети до сегодняшнего дня данная задача стояла остро, так как большое количество партнеров и географическая широта проекта усложняли ситуацию. Объединяя усилия с ведущим фулфилмент-оператором полного цикла, компанией Tempoline, мы уверены в укреплении наших позиций на рынке e-commerce», – сказала Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.

«Достигнутые договоренности о сотрудничестве обеспечат быструю региональную экспансию «Кактуса» и возможность воспользоваться передовыми сервисами по складскому обслуживанию и доставке заказов игрокам e-commerce из различных городов. Для франчайзингового проекта Merlion будут реализованы новые сервисы: доставка день-в-день в регионах и инструменты дропшиппинга, которые в дальнейшем станут доступны для всех заказчиков Tempoline (сервис «Кактус»)», – отметила Наталия Субботина, генеральный директор и основатель Tempoline.

В будущем компании планируют объединить усилия для разработки новых сервисов, используя технические возможности Tempoline в синергии с инфраструктурой Merlion. Это позволит нарастить объемы и улучшить качество оказания услуг для клиентов обеих компаний, а также разработать новые уникальные сервисы для российских и зарубежных продавцов.