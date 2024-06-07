Кадровый дефицит — одна из самых острых проблем в российской экономике, об этом регулярно говорят аналитики ЦБ, представители правительства, неоднократно об этой проблеме писал и Forbes. Среди причин этого кризиса чаще всего ссылаются на демографию и последствия «спецоперации»*, однако, судя по словам собеседников Forbes, существует как минимум еще одна «черная дыра», втягивающая кадровые ресурсы, и речь идет о сегменте e-commerce. Forbes разбирался, как за несколько лет в России выросла огромная и совершенно новая отрасль, создавшая миллионы рабочих мест и «поглотившая» почти все свободные руки на рынке.

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Масштабы катастрофы

Сколько людей не хватает российской экономике? Аналитики РАН подсчитали, что в 2023 году общий дефицит кадров в России составил 4,8 млн человек. «В середине 2023 года численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности (годом ранее — 5,8%), — говорится в исследовании РАН. — По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 2,1% — в организациях, занимающихся междугородными и международными железнодорожными пассажирскими перевозками, до 17,3% — в организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».

В конце 2021 года консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала, что нехватка кадров в России составляет 2,2 млн человек, таким образом, за два года дефицит вырос более чем вдвое. Если обратиться к данным Росстата, то в декабре 2021 года уровень безработицы в стране составлял 4,3% (3,2 млн человек), а в декабре 2023-го снизился до 3% (2,289 млн человек).

Куда же делись люди? Согласно официальным данным, в ходе частичной мобилизации 2022 года были призваны 318 000 человек. В 2023 году мобилизации не проводилось, однако в армию вступили порядка 490 000 добровольцев, а с января по апрель 2024 года — еще около 100 000. Таким образом, с рынка труда в 2022-2023 годах выбыло 808 000 человек. Еще 500 000 человек привлекли для работы в ОПК.

При этом проблема дефицита кадров возникла не в 2022 году: еще в начале 2021-го вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что только в строительном секторе дефицит кадров составляет 1,5-2 млн человек. Тогда же представители девелопмента и некоторых других отраслей стали говорить о том, что люди, ранее работавшие на стройках, уходят в курьеры и таксисты. С 2021 по 2023 год рынки доставки еды и электронной коммерции выросли, их потребность в кадрах увеличилась, и представители компаний, работающих в других сферах деятельности, начали жаловаться на перетекание кадров, в первую очередь линейного персонала, в сектор e-commerce.

Неудержимый монстр

Точкой отсчета новой эры в развитии российского e-commerce принято считать 2020 год, когда из-за локдауна резко выросла популярность сервисов доставок, маркетплейсов и других интернет-магазинов. По оценке Data Insight, в 2020 году рост eGrocery (интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания, без учета продаж продуктов питания через универсальные и мультикатегорийные интернет-магазины и маркетплейсы) составил 250%, до 130 млрд рублей, в маркетплейсах — 108%, до 721 млрд рублей. По итогам 2023 года Data Insight оценил объем рынка eGrocery уже в 809 млрд рублей, а маркетплейсов — в 4,4 трлн рублей, то есть обе категории увеличились в шесть раз.

Рост объемов рынка сопровождался развитием инфраструктуры и, разумеется, резким увеличением числа занятых в секторе. Например, в 2020 году, по подсчетам Data Insight, в России насчитывалось 46 000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). «Сегодня в России более 100 000 ПВЗ», — подсчитал по просьбе Forbes партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин.

Есть и другие оценки. «В России всего более 150 000 пунктов выдачи заказов», — полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По состоянию на конец 2020 года, по оценке «INFOLine-Аналитики», у маркетплейса Ozon насчитывалось порядка 12 000 ПВЗ, у Wildberries — 26 000. Сейчас же у Ozon — 36 000 ПВЗ, у Wildberries — 33 700 ПВЗ, подсчитали эксперты «INFOLine-Аналитики» по просьбе Forbes.

«Для работы ПВЗ нужно минимум два сотрудника», — констатирует Бурмистров. «На каждый ПВЗ нужно от двух до трех человек: несмотря на то, что каждый момент времени в ПВЗ один сотрудник, посменная работа требует больше людей», — добавляет Вирин. Таким образом, количество занятых только в обслуживании ПВЗ выросло с 92 000 человек в 2020 году до 200 000-300 000 на начало 2024 года, если брать минимальные оценки.

Кроме ПВЗ, неотъемлемой частью инфраструктуры e-commerce, в первую очередь маркетплейсов и крупных онлайн-магазинов, являются склады. «В 2020 году Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» суммарно занимали 900 000 кв. м действующих качественных складских площадей, в 2023 году — уже 5,1 млн кв м», — подсчитал по просьбе Forbes партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

«В работе склада площадью 100 000 кв. м в среднем задействовано 4000-5000 человек», — говорит представитель складского девелопера. «Около 5000 человек на 100 000 кв. м», — соглашается Фомиченко. Эта оценка подтверждается заявлениями самих маркетплейсов, которые они делали при анонсировании строительства новых складов. Например, на складе площадью 130 000 кв. м Ozon заложил создание 7000 новых рабочих мест, Wildberries на складе площадью 100 000 кв. м предполагает создание 5000 рабочих мест. Таким образом, с 2020 года количество сотрудников складов участников рынка e-commerce должно было вырасти с 36 000 до 204 000 человек по минимальным оценкам.

Самой «человекоемкой» сферой e-commerce остается курьерская служба, говорят собеседники Forbes. «По нашим данным, в России в 2023 году работало более 1 млн курьеров, из них более 300 000 в Москве и Московской области и более 100 000 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, — говорит Бурмистров. — Это на 30-35% больше, чем в 2022 году». «Если в ПВЗ сегодня работает 300 000-400 000 человек в стране, то курьеров, даже постоянных, существенно больше, — уточняет Вирин. — 150 000 постоянно работающих курьеров, то есть тех, кто выполняет доставку заказов пять дней в неделю, — это только объем Москвы. Правда, среди них есть такие курьеры, которые совершают всего две-три поездки в день, но делают это почти каждый день. Есть оценки о миллионе курьеров в стране. Скорее всего, цифра именно постоянно работающих курьеров сейчас составляет около 700 000 человек». В конце 2020 года аналитики «СберМаркета» полагали, что в России работают около 205 000 курьеров.

Таким образом, только на позициях складских работников, сотрудников ПВЗ и курьеров в сегменте e-commerce задействованы более 1,4 млн человек, причем большинство этих рабочих мест появились в период с 2020 по 2023 год. Это неполная цифра, поскольку в ней не учтены сотрудники специализированных интернет-магазинов (например, «Всеинструменты.ру», Lamoda и других), селлеры, о которых неизвестно, работали ли они в найме до начала бизнеса на маркетплейсах, сотрудники селлеров-юрлиц, водители, персонал dark kitchen и dark store и ряд других позиций, то есть оценку 1,4 млн человек нужно считать минимальной.

Forbes обратился к крупнейшим игрокам e-commerce с просьбой прокомментировать оценки численности их сотрудников.

«В данный момент Ozon обеспечивает заработком порядка 100 000 собственных сотрудников и работников партнеров, которые помогают нам привлекать персонал на логистические объекты, — говорит представитель пресс-службы маркетплейса. — С 2018 года наш бизнес вырос более чем в 50 раз, а число работников увеличилось примерно в 10 раз. Работу платформы поддерживает свыше 5500 IT-специалистов и порядка 4000 сотрудников центрального офиса. Остальные коллеги заняты в операциях».

«Wildberries сотрудничает с исполнителями по гибкой модели занятости: подавляющее большинство из них оказывают услуги на объектах компании, а также в логистических процессах, — уточняет представитель компании. — Они не сотрудники, а занятые. Их десятки тысяч».

«Мы отмечаем, что рынок труда не был полностью готов к такому быстрому развитию электронной коммерции, — комментирует представитель пресс-службы «Яндекс Маркета». — Маркетплейсы, интернет-магазины и другие игроки активно строят новые складские помещения и развивают доставку по всей стране».

«За последний год средний доход в час курьеров-партнеров «Яндекс Еды» вырос почти на 30%, — отмечает представитель пресс-службы сервиса. — В среднем в Москве курьеры-партнеры получают около 80 000 рублей». Количество задействованных курьеров он не назвал. Представители «Мегамаркета» и «СберМаркета» от комментариев отказались.

Агрессивный наем

Как же удалось компаниям с рынка e-commerce за столь короткий срок привлечь на и без того дефицитном рынке такое количество сотрудников? Представители из других отраслей рассказали Forbes, что для этого используется агрессивная стратегия найма, главную роль в которой играет гонка зарплат. Сектор электронной коммерции и сервисов доставки еды попросту предлагает больше денег, в результате чего туда перетекают кадры с других рынков.

В отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, о котором ранее писал Forbes, основной причиной повсеместного роста зарплат называли доходы участников «спецоперации», поскольку эти выплаты являются ориентиром для соискателей. Судя по словам собеседников Forbes, e-commerce сыграл точно такую же роль, и именно с его подачи началась гонка зарплат между работодателями из разных секторов.

Самая большая ротация персонала (около 60%) сейчас наблюдается именно в сегменте e-commerce, констатирует генеральный директор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. «Из-за нехватки людей данные компании вынуждены значительно расширять воронку кандидатов, — подчеркивает она. — Согласно статистике нашего агентства, на это идут более половины работодателей (54%). Используются три стратегии. Первая — это расширение маркетинговых инструментов в привлечении кандидатов. Более 20% работодателей уделяют этому внимание. Вторая — снижение возрастного порога. Если раньше в большинстве компаний НR предпочитали рассматривать соискателей до 40 лет, то сейчас 48% компаний готовы нанимать более возрастных кандидатов. Третья стратегия заключается в том, что работодатели готовы привлекать сотрудников из регионов. На это идут около 40% компаний».

«Для e-commerce важен выполненный объем, требования к кандидату как к машине, у них агрессивный маркетинг, они предлагают зарплату существенно выше рынка для кандидатов, которые готовы участвовать в этой гонке», — рассказывает HR-бизнес-партнер компании «Логистические решения» Татьяна Пирожкова.

«Маркетплейсы и крупные интернет-магазины привлекают персонал высоким уровнем зарплат, которые продолжают расти, — констатирует директор по персоналу ПЭК Виктория Цой. — Поэтому водители, грузчики, кладовщики, комплектовщики и другие сотрудники часто переходят из других отраслей в сегмент e-commerce».

«Сегодня часто происходит такое: с утра приходит СМС от сотрудника: «Я больше у вас не работаю» — и на этом все, — сетует генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. — Конкуренция колоссальная, гонку зарплат выдержать невозможно. И это вопрос самой бизнес-модели: e-commerce продолжает инвестировать в интенсивное расширение, они сосредоточены сейчас на захватываемых долях рынка, расширении и экспансии в новые регионы, а не на конкретном финансовом результате. А бизнесы других сфер, тот же общепит или ретейл, — на другом уровне развития и не могут позволить себе аналогичные инвестиции».

«Уже имеют место истории, когда директор «Ашана» увольняется и идет на аналогичную зарплату работать в сортировку на «Яндекс Доставку», — рассказывает президент Magic Group, создатель SLAVA concept Александр Перемятов. — Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников за те же деньги. К сожалению, таких примеров все больше».

Гонка зарплат, о которой говорят собеседники Forbes, имеет и выражение в цифрах.

«По итогам 2023 года средний уровень зарплат складского линейного персонала увеличился более чем на 30%, водителей грузовиков — на 40%, до 150 000 рублей, и продолжает расти, — подсчитала Цой. — По итогам 2023 года себестоимость грузоперевозок в России увеличилась на 30%, одна из основных причин — рост ФОТ. Индексация ставок может решить проблему нехватки сотрудников, но только временно. В «ценовой гонке» с крупными компаниями велики риски проиграть».

Из-за нехватки водителей грузовиков уже сейчас простаивает до 18% автопарка российских компаний, добавляет Цой. «Также за последние годы средний возраст этой категории сотрудников [водителей грузовиков] в России увеличился с 48 до 54 лет», — рассказывает она, ссылаясь на данные Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов (среди учредителей ассоциации: ПЭК, ГК «Делко», «Дентро», «Диазан», «Национальный перевозчик», ГК «Глобальная логистика и транспорт», ТК «Салаир», «ОРДА», «МТЭК-Логистик» и VIG Trans. — Forbes).

«В последние годы действительно наблюдается высокая волатильность заработных плат у линейного персонала, — говорит директор по персоналу NOYTECH Supply Chain Solutions Вероника Зуева. — Рост может составлять до 20-50% в год. Самостоятельное покрытие таких затрат компанией маловероятно, за исключением случаев, когда эти расходы переносятся на клиентов и ведут к повышению стоимости товаров и услуг».

«Раньше зарплаты продавцов, работников кухни, всех линейных сотрудников была на уровне 45 000-55 000 рублей, — вспоминает былое Томилин. — Работа курьеров сложная, серьезная, требующая и физической подготовки, и оснащения транспортом, подразумевающая очень жесткие погодные условия, может приносить доход 90 000-150 000 рублей в месяц. И когда обычный человек смотрит на эти суммы, он принимает решение в пользу e-commerce».

За 2023 год, по данным «Мигрант Сервиса» (есть у Forbes), заработная плата иностранных граждан увеличилась почти в два раза на должностях: разнорабочий, упаковщик, грузчик. И примерно на 30% выросла зарплата сотрудников курьерских служб, клининговых служб и пекарен.

Наиболее востребованы в активно развивающихся сегментах рынка сотрудники рабочих специальностей и среднего звена (60% найма), а вот запрос на топ-менеджеров минимален: лишь около 10% вакансий связаны с поиском топ-персонала, добавляет Долякова из ProPersonnel.

Главные пострадавшие

Более других отраслей от агрессивного найма со стороны e-commerce пострадал сегмент логистики, говорят собеседники Forbes. «В складской логистике крайне востребованы кладовщики, комплектовщики товаров, операторы информационной системы управления складом (WMS), — перечисляет HR-директор 3PL-оператора NC Logistic Ирина Пак. — Этих же специалистов усиленно ищут и маркетплейсы. Они создают сильную конкуренцию на ограниченном рынке труда и при этом поощряют устройство на работу без трудового договора».

По данным опроса «Мигрант сервиса», с которым ознакомился Forbes, высокая зарплата является определяющим критерием для 71% соискателей, а оформление по трудовому договору — для 50%. «E-commerce в России активно растет и масштабируется, что невозможно без роста численности персонала, например курьеров или работников склада, — говорит эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. — На фоне недостатка рабочей силы крупные игроки предлагают зарплаты в два-три раза выше вакансий строителей, дворников и разнорабочих».

«Раньше потенциальному кандидату были важны официальное оформление в штате компании и гарантии по ТК РФ, — продолжает Пак. — Сейчас же обратная ситуация. Многие стараются работать, не заключая трудовой договор, чтобы иметь гибкий график и не оставаться привязанным к одному месту. Некоторые кандидаты с исполнительными листами хотят скрыть реальные доходы и оформиться как самозанятые. Маркетплейсы подхватили новые тенденции рынка труда и предоставляют такие возможности потенциальным работникам».

По данным опроса консалтинговой компании КСЛ, с которым ознакомился Forbes, компании сталкиваются с нехваткой комплектовщиков (29,1%), кладовщиков (22,4%) и водителей складской техники (15,5%). «При этом в лидерах по потребности в персонале оказалась промышленность (77,8%), e-commerce и 3PL (Third Party Logistics, вид логистики, при котором производитель использует услуги аутсорсинга для управления цепочкой поставок. — Forbes) — по 75%, респондентов, дистрибуция и производство — 63% и 65,5% соответственно», — отмечается в материалах исследования.

«Значительная часть сотрудников в сфере e-commerce — граждане соседних государств, которые ранее работали в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительстве, торговле и на складах», — говорит Зуева из NOYTECH Supply Chain Solutions. «Наименьший уровень оплаты — у логистических операторов и на производстве, — говорится в исследовании КСЛ. — Наиболее высок уровень дохода складских сотрудников в крупных предприятиях и e-commerce».

Ретейл тоже пострадал не меньше логистов. «E-commerce на данный момент испытывает дефицит на рынке труда, так как активно развивается и растет, — констатирует директор по персоналу сети строительных гипермаркетов OBI Наталья Алехина. — Как правило, переманивают линейный персонал, HR и IT-специалистов».

«Мы не имеем никакой возможности выдерживать зарплатную гонку, — сетует Перемятов из Magic Group. — И никто не может: 90% всех розничных точек в ТЦ стоят не полностью укомплектованные штатом».

E-commerce нанимает десятки тысяч курьеров: люди уходят со строек, из общепита, ретейла, перечисляет Томилин из «Этерны». «Но общее количество людей ограничено, и возникает существенный перекос», — заключает он.

Выхода нет

Компании еще пытаются переигрывать e-commerce в уровне зарплат, но делают ставку и на альтернативные способы удержания персонала.

«Выстоять в этой гонке сложно, удерживающим компонентом может быть набор опций социального пакета, — сетует глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. — Клиентоцентричность и удержание фокуса на стратегически важной цели — ключевые компоненты сохранения ценных кадров». По ее данным, из фитнес-индустрии в e-commerce ежегодно переходят 7-9% персонала, а возвращаются обратно 2-3%.

«Мы активно развиваем корпоративную культуру, предоставляем возможности для личного и профессионального роста», — рассказывает Алехина из OBI. «Не так давно мы провели серию специальных тренингов для персонала, направленных на повышение лояльности к тем российским брендам, с которыми наши кадры работают, это единственный путь для нас», — делится опытом Перемятов из Magic Group. Большинство собеседников Forbes тоже рассказали, что используют нематериальные способы мотивации в надежде, что таким образом удастся удержать персонал.

Данные опроса «Мигрант Сервиса» при этом свидетельствуют, что подобные меры линейным персоналом не слишком востребованы: карьерный рост отметили как значимое преимущество 30% опрошенных, удобное расположение — 25%, интересную работу — 27%.

«Мы видим что работодатели все чаще предлагают оплату патента, жилья и помощь с оформлением документов для трудовых мигрантов», — говорит эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. По его словам, единственное нематериальное преимущество, которое имеет ценность в глазах соискателей, — это HR-бренд: опцию «проверенный работодатель» как важную отметили 45% опрошенных.

«Но чтобы использовать HR-бренд успешно, надо быть очень крупной компанией, а такие компании не забывают поднимать зарплату», — сетует представитель ресторанного бизнеса, пожелавший остаться анонимным.

Например, Алехина из OBI подтвердила, что зарплаты персоналу компания подняла.

Представитель компании X5 Group перечислил много опций для мотивации персонала, среди которых «возможность работать рядом с домом», гибкие графики, но одновременно с этим — конкурентная зарплата.

«У нас нет сформированной политики в сфере премирования, нет KPI, LTI, грейдов, поэтому мы достаточно гибки в вопросах премирования и надбавок», — резюмирует представитель компании «ВкусВилл».

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