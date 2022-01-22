Повышение процентной ставки Федеральным резервом США может «стать холодным душем» для и без того слабого экономического восстановления в некоторых странах. Об этом Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила на Давосском онлайн-форуме, пишет CNBC.

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Повышение процентной ставки в США окажет значительное влияние на страны с высоким уровнем долларовой задолженности, считает глава МФВ. Поэтому очень важно, чтобы Федрезерв ясно коммуницировал свои намерения, чтобы минимизировать сюрпризы, подчеркнула она.

Странам с высоким уровнем долларовой задолженности Георгиева рекомендовала следующее:

«Действуйте сейчас. Если вы можете продлить срок погашения, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть валютные диспропорции, сейчас самое время их исправить».

По ее словам, МВФ прогнозирует, что восстановление глобальной экономики продолжится. Но она подчеркнула, что его темп начал замедляться.

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Напомним

В этом году Украина обязана выплатить МВФ 1 685 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу НБУ на начало января, это составляет около $2,36 млрд.

На сентябрь 2021 года, долларовая задолженность Украины составила 61,1% внешнего валового долга, или около $76,4 млрд.

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