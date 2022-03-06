Министерство социальной политики отложило запланированное на 1 марта повышение социальных выплат в районах боевых действий. Об этом сообщила прессслужба министерства в Facebook.

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«Из-за проведения активных боевых действий в отдельных городах и районах органы социальной защиты физически не имели возможности работать и провести перерасчеты. В этих городах и районах выплата пособий в марте может производиться в предварительно определенных размерах», – пояснило Минсоцполитики.

Органы социальной защиты населения осуществят соответствующие доначисления задним числом, когда это будет возможно, и перечислят все деньги с 1 марта.

С 1 марта 2022 года в Украине выросли размеры социальных выплат для отдельных категорий населения.

Минимальный размер выплаты лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, установлен в размере 2 100 гривен.

Также увеличен с 1 700 до 2 100 гривен размер ежемесячного пособия на детей до 6-летнего возраста, которые воспитываются в многодетных семьях.

Андрей Водяный

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