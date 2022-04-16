Президент Украины Владимир Зеленский вправе резко отвечать властям Германии, которые ведут неправильную политику, заявил в соцсетях посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Так он прокомментировал отказ украинского лидера принять в Киеве федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Зеленский имеет право быть грубым, неблагодарным, недипломатичным, поскольку он сталкивается с последствиями неудачной немецкой политики в отношении России», — написал Мельник в Twitter.

Ранее стало известно, что Зеленский отказал в визите Штайнмайеру, который намеревался 13 апреля прибыть в Киев на переговоры. Украинская сторона объяснила это тем, что политик ранее старался выстроить партнерские отношения с Россией и выступал в защиту газопровода «Северный поток — 2». После этого Мельник заявил, что Зеленский согласен принять канцлера ФРГ Олафа Шольца, но при условии, что будут обсуждаться поставки оружия.

Позиция официального Киева возмутила Штайнмайера. Также стало известно, что Шольц отложил решение о передаче Украине танков, а его заместитель Роберт Хабек отказался от своего призыва срочно снабжать Киев любым оружием.