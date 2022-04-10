Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить российские флаги и другие государственные символы на пророссийских демонстрациях в немецких городах. По его словам, это должно быть «запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на уничтожение против украинского народа», сказал Мельник в интервью агентству dpa в воскресенье, 10 апреля.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

По мнению дипломата, демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой слова, а является «прославлением варварской агрессии» в центре Европы.

Мельник пообещал провести «очень конкретные переговоры» с правительством Германии по этому поводу. «Я совершенно не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза, — сказал он. — Если вы выходите на демонстрацию с российским флагом, то вы автоматически поддерживаете государство, которое ведет войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения».

Пророссийские автопробеги в Германии

В последние дни в нескольких городах Германии прошли автопробеги, устроенные, по словам их участников, в знак протеста против дискриминации русскоязычного населения в стране. В субботу, 9 апреля, длинная автоколонна со множеством российских флагов на капотах проехала через Штутгарт.

Лозунг участников этой акции звучал так: «Против дискриминации русскоязычных». Демонстранты требовали «остановить русофобию» и выступали «против дискриминации русскоязычных детей в школах».

Украинский посол осудил вандализм в Трептов-парке

В ночь на 7 апреля в берлинском Трептов-парке неизвестные осквернили мемориал в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны, написав на нем красной краской антироссийские лозунги и нанеся на него свастику и букву Z. Андрей Мельник резко осудил этот акт вандализма. «Я однозначно осуждаю эту мазню, даже если некоторые лозунги о том, что на руках России в этой войне — украинская кровь, являются правдой», — сказал Мельник в интервью.

«Думаю, что это была преднамеренная провокация, в том числе с целью дискредитации Украины», — предположил он. Посол призвал сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) и полицию сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и лучше защитить мемориалы в Трептов-парке и берлинском парке Тиргартен от вандализма.

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