Посол России в Британии Андрей Келин заявил, что существует вероятность возникновения «довольно серьезного риска войны» между двумя странами из-за Украины. Об этом пишет The Times.

Посол Андрей КелинФото: © Qian Yi / Xinhua / www.globallookpress.com

Предупреждение Келина прозвучало после большого скопления российских войск на восточной границе Украины. В это же время в мире появились опасения, что неминуемо полномасштабное вторжение.

Вместе с тем посол обвинил Британию в том, что страна слишком близко подходит к границам Украины. По его словам, если НАТО продолжит отправлять на Украину подкрепления, то в РФ подобные действия будут восприняты как «угроза нападения на Россию».

«Есть риск войны на нашей границе. Это весьма серьезно. Может возникнуть искра — и случится инцидент. НАТО увеличивает свое военное присутствие вдоль российских границ. Проводится множество маневров в Балтийском море, самолеты стратегической авиации, несущие ядерное оружие, пролетали в 20 километрах от российских границ», — заявил Келин.

Ранее Британия предприняла попытки передислоцировать свои войска, чтобы сдержать Кремль.

Напомним, разведка Украины «спрогнозировала» сроки предполагаемого вторжения России. В США задумались над санкциями в отношении РФ на этот случай, в Кремле заявления Запада назвали «провокацией». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что власти США нагнетают военную истерию у российских границ и обложили страну со всех сторон военными базами.

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