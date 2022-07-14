Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире Радио НВ предположил, зачем это нужно диктатору Владимиру Путину:

«Мы видели последние несколько раз, когда он так неожиданно, экстренно собирал Госдуму, это оказывалось информационным фейком. На самом деле, срочность дел была либо в отношении экономики, либо в отношении постковидных регулировок, либо чего-то другого, но не в отношении войны против Украины. Поэтому у меня есть такая, возможно, слишком оптимистическая надежда, что и сейчас россияне планируют скорее информационную провокацию».

Эксперт не исключает, что такая срочность связана с переговорами в Стамбуле по разблокированию украинских портов для вывоза зерна. Они, по его словам, складываются в пользу Украины, а не РФ.

«Но также, конечно, россияне известны своей непредсказуемостью. По сути, это последний козырь, который у них остался в рукаве, которым они играют против Украины и против Запада. Они всегда не дают никому понять, что у них на уме и что они будут делать следующим».

10 июля фракция ЛДПР, которую ранее возглавлял Владимир Жириновский, предложила заменить термин «президент России» на «правитель» или « глава государства».

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