Литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла в Тайбэй. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД острова.

«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — говорится в публикации, размещенной на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети.

Как передает Центральное информационное агентство Тайваня, делегация намерена встретиться с представителями министерства транспорта и посетить производство электробусов.

В ноябре прошлого года в Литве открылось представительство острова, из-за чего Китай выразил протест, а затем в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Кроме того, Китай ограничил импорт из Литвы, что сказалось и на торговле всего Евросоюза.

Нынешний визит делегации Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином из-за визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.