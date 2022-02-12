Пятый президент имеет план по спасению Украины

Порошенко хочет немедленной реакции на новые данные о возможном нападении Путина / «Коллаж «Сегодня»

Лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что в связи с появлением новых тревожных данных о вторжении российских войск на территорию нашей страны власти срочно должны созвать заседание СНБО и Верховной Рады.

Об этом политик заявил на своей странице в Фейсбуке.

Береженого даже Бог бережет

«Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезные, что ими недопустимо пренебрегать, даже будучи оптимистами. Береженого даже Бог бережет. Поэтому обязанность политиков — принять все экстренные меры, чтобы защитить страну и людей от наихудшего сценария. К тому же, демонстрация нашей готовности к обороне такой сценарий вполне может предотвратить», — написал Петр Алексеевич.

Политик потребовал, чтобы в субботу утром Владимир Зеленский созвал заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. «У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО», — отметил Порошенко.

А от спикера ВР требуется — изменить календарный график и быть готовым в режиме нон- стоп принимать необходимые законы.

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