Бывший президент Украины, депутат Рады Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому российская нефть доставляется в Европу в том числе транзитом через украинскую территорию. Об этом он написал в статье для издания Politico.

«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», — заявил Порошенко.

Бывший украинский лидер призвал европейские страны к консолидации в вопросе прекращения поставок российских энергоносителей.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты», РФ оплачивает транзит.

Масштабные западные санкции в адрес РФ уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров в Европе. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в королевстве по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9%. Кроме того, согласно прогнозам, инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1%, а рост совокупного ВВП Евросоюза снизится на 1,3% по сравнению с изначальным прогнозом в 4%.

Как ранее писал Ruposters, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза, пытаясь ввести эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций, перешло красную черту. Орбан сравнил запрет на импорт нефти из России в ЕС с «атомной бомбой», сброшенной на венгерскую экономику. По словам главы кабинета министров Венгрии, на переустройство энергетического сектора в стране уйдут годы. Шестой пакет санкций, затрагивающий углеводороды, показался ему излишним.