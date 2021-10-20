Животноводство

Обвал цен на свинину в странах ЕС из-за профицитности и ослабления торговли с Китаем возродил «серые» импортные схемы.

Как говорится в сообщении Ассоциации свиноводов Украины, по данным Волынской таможни, с августа участились попытки незаконного ввоза в Украину мясного сырья.

Работники Волынской таможни не допустили ряд поставок продукции по поддельным документам, которые содержали неправдивые сведения о стране происхождения и стоимости товара. В большинстве случаев, в качестве страны происхождения товара отмечали Польшу, тогда как в ходе таможенного досмотра оказывалось, что продукция направляется из Испании, Франции и в одном из случаев даже из Германии, торговля продукцией свиноводства которой запрещена из-за АЧС.

В ассоциации отмечают, что завоз мясного сырья с заниженной таможенной стоимостью приносит прямые убытки государству не только из-за уменьшения отчислений при растаможивании и дальнейшей реализации, но и «отсроченные». В частности, появление дешевого мясного сырья давит на цены реализации как законно ввезенной импортной продукции, так и соответствующей отечественной, что снижает уплату НДС от соответствующих операций.

«Свиноводческое сообщество сейчас больше волнуют не непосредственное потери, которые несет экономика «здесь и сейчас», а возможные катастрофические последствия соответствующих ситуаций.

Так, факт подделки ветеринарных сертификатов при завозе продукции, в том числе из АЧС-положительных стран ЕС, торговля продукцией свиноводства с которыми запрещена, вызывает особое беспокойство. Тем более, в 2015–2019 гг. мы были свидетелями подобного. Поскольку в такой ситуации на умеренность действий со стороны всех операторов рынка надеяться бесполезно, остается рассчитывать только на бдительность работников таможенной службы и специалистов ГППС в борьбе с незаконными «сделками», — комментирует руководитель аналитического отдела ассоциации Александра Бондарская.

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