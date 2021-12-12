Как пишет «Коммерсант», данные опубликовала аналитическая компания App Annie, представившая доклад о рынке мобильных приложений в 2021 году.

В 2021 году мировая экономика

вышла из локдауна и начала постпандемийное восстановление. Затормозит ли такой «возврат к физическому» рост экономики приложений? Нисколько.Цитата из доклада компании App Annie

Интересно, что лидером по числу скачиваний приложений стала Индия: на нее приходится около 20% всех загрузок. За ней идут США (9%) и Бразилия (8%). Пользователи гаджетов на iOS, как и раньше, тратили больше, чем пользователи с Android: на iOS пришлось 65% всех расходов в приложениях.

Среди приложений первое место по числу скачиваний за 2021 год занял видеоредактор CapCut. За ним идут два индийских приложения: видеосервис MX TakaTak и приложение для онлайн-торговли Meesho. В топ-10 по числу загрузок входит также Telegram. В целом, если судить по количеству скачиваний, среди пользователей популярны VPN-сервисы и сервисы, связанные с созданием и трансляцией видео.

Как отмечается, больше всего пользователи потратили в приложениях для прямых трансляций и онлайн-стриминга.

Лидирует здесь YouTube, в топ-5 по расходам пользователей также входят видеосервис TikTok, стриминговые видеосервисы Disney+ и HBO Max, а также японский сервис подписки на мангу Piccoma. Первые места по числу ежемесячно активных пользователей занимают Telegram, Instagram, Zoom и TikTok, замыкает топ-5 мобильная версия Microsoft Office.

Во всем мире люди адаптировались к пандемии через переход на жизнь в мобайле, что можно назвать одним из главных выводов. Наибольших успехов добились те отрасли, которые помогали людям быть ближе как виртуально, так и лично. Руководитель отдела маркетинговых исследований App Annie Лекси Сидоу

Выручка сектора мобильных игр в 2021 году достигла $90 млрд. Лидерами по числу скачиваний оказались казуальные и гиперказуальные игры, в которых нет или почти нет сюжета, а видеооформление минимально. В топ-3 самых популярных игр в мире вошли Count Masters, Project Makeover и Bridge Race.

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