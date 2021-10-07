Польша страдает от нехватки рабочей силы. Без украинцев рост экономики может замедлиться

Из-за дефицита работников в Польше промышленным предприятиям, логистической и строительной отраслям сложно выполнить свои производственные планы, а сбор яблок под угрозой срыва. Об этом сообщают в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству GremiPersonal.

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Всему виной пандемия

Пандемия привела к тому, что на сельскохозяйственные работы в Польшу стало приезжать все меньше сезонных работников из-за необходимости проходить карантин и проблемы с пересечением границы. А те, кто приезжает, устраиваются на работу в других более высокооплачиваемых секторах экономики или едут на заработки в Чехию, Венгрию, Словакию или Германию.

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Фермеры утверждают, ставки для работников уже настолько высоки, что сбор урожая не имеет экономического смысла. Если будет задержка, яблоки придется отправлять на перерабатывающие заводы за бесценок.

Дефицит кадров также не позволяет выйти на допандемический уровень сфере обслуживания и гостеприимства (отели, рестораны и кафе).

По данным Главного управления статистики Польши, в конце прошлого года в этой сфере было занято около 230 — 240 тыс. человек, а это означает, что занятость в 2020 году снизилась примерно на пятую часть.

Ключевые отрасли промышленности также страдают от нехватки рабочей силы. Польская экономика компенсировала потери от пандемии и демонстрирует самый высокий рост ВВП за всю историю — на 11,1% за год, по данным Главного управления статистики Польши. Активность компаний по найму новых работников является самой высокой с начала пандемии.

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«Этот год — шанс для многих отраслей вернуться к результатам, достигнутым до пандемии. Особенно это видно по 4 кварталу, который характеризуется самым высоким уровнем промышленного производства. Пандемия дала возможность польским предпринимателям задержать рабочих из Украины более, чем на 3 месяца. Однако ослабление ограничений приводит к их дальнейшей миграции в более богатые европейские страны», — утверждает генеральный директор GremiPersonalТомаш Богдевич.

Нехватка трудовых мигрантов растет, несмотря на их увеличивающийся приток. По данным Фонда социального страхования, на данный момент 513 тыс. иностранцев имеют разрешения на более длительное пребывание в Польше. Это на 10 тыс. человек больше, чем месяца назад и в основном благодаря украинцам (287 тыс. человек).

С июня количество иностранцев в Польше увеличивалось более, чем на треть. Однако количество работников вдвое меньше, чем до пандемии, о чем свидетельствует исследование Гданьского политехнического университета.

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