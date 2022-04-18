Национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев уже три десятилетия остается влиятельным украинским политиком. Его оценки политических процессов являются важными для понимания того, что происходит в Украине и мире. В интервью Крым.Реалии Мустафа Джемилев высказал мнение об уровне международной поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск и о политике некоторых стран в отношении Украины и России.

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что уровень поддержки Украины сейчас чрезвычайно высок. По его словам, это не просто единство НАТО, Евросоюза и стран Запада, но и объединение правящих и оппозиционных партий этих стран.

Венгрия: «слабое звено» Евросоюза

Тем не менее, по мнению Джемилева, в ЕС есть «слабое звено» – это Венгрия, поскольку многие политики в этой стране неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией в различных сферах.

По словам Мустафы Джемилева, даже те факты, которые в ряде стран мира назвали военными преступлениями России в Украине, в том числе в Киевской области и в Краматорске, до сих пор не очевидны для нынешнего руководства страны. Такую позицию Джемилев называет «отвратительной». Он не исключает, что политические силы Венгрии могут создавать Украине проблемы и в будущем.

Виктор Орбан (слева) и Владимир Путин (справа), Будапешт, 2019 год

Может, если так будет продолжаться, надо ставить вопрос о пребывании Венгрии в ЕС

«Ультранационалистическая партия «Йоббик» набирает голоса. Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – ред.) состязается с ними и старается быть в той же мере националистом. Отсюда – если не враждебность, то такая холодность к Украине. И личные связи – поддержка Владимиром Путиным самого Орбана на выборах. Может, если так будет продолжаться, надо ставить вопрос о пребывании Венгрии в ЕС. Хотя Венгрия все решение по санкциям вроде бы выполняет. Но в этой ситуации, конечно, позиция руководства Венгрии довольно-таки отвратительная», – сказал Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии.

«Недальновидная» политика Индии и молчание Китая

Что касается Индии и Китая, то их позиция по поводу войны России против Украины и введения санкций против Российской Федерации, по мнению Мустафы Джемилева, мягко говоря, не радует.

Напомним, МИД Китая призвал стороны военного конфликта в Украине проявить хладнокровие и способствовать урегулированию путем мирных переговоров. В то же время, Китай официально выступил против санкций в отношении России, заявил и об уважении к территориальной целостности Украины, воздержался при голосовании в ООН при принятии резолюции, осуждающей российскую агрессию в Украине.

На акции протеста против вторжения России в Украину, Гонконг, Китай, 24 марта 2022 года

Что касается Индии, эта страна, поощренная значительными скидками после западных санкций против российских компаний, купила не менее 13 миллионов баррелей российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в конце февраля.

Такая эгоистичная, недальновидная политика

«Плохо, что такие страны как Индия, которая называет себя самой большой демократичной страной, пользуясь моментом, по бросовым ценам покупают нефть у России, когда все стараются закрыть торговлю с этой страной. Такая эгоистичная, недальновидная политика. Я не говорю уже о Китае. Это особая страна, которая, будучи членом Совбеза (ООН – ред.), по таким жизненно важным вопросам для всей планеты, воздерживается. Как ты можешь воздерживаться, когда ты – одна из пяти стран, которая определяет: каким должно быть развитие человечества?» – отмечает Джемилев.

Турция: «Политика – одно, а экономика – другое»

Мустафа Джемилев отмечает, что в Турции Украину поддерживает не только правящая партия и действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но и лидеры оппозиционных сил, с большинством лидер крымских татар встречался лично. Джемилев напомнил, что в Турции – большая и активная крымскотатарская диаспора, и с этим не могут не считаться политики. Информация в местных СМИ о ситуации в Украине, по его словам, в основном максимально подробно отображает происходящее. А позиция Турции по Крыму неизменна: это часть Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и президент Турции Реджеп Эрдоган. Киев, 3 февраля 2022 года

Но вопрос отношений с Россией в сфере экономики не может быть решен в один миг, считает Мустафа Джемилев, поскольку для Эрдогана политика

– это одно, а торговля – другое.

Принцип Эрдогана: политика – одно, а экономика – другое

«У Турции с Россией значительный товарооборот. По-моему, 35-40 млрд долларов. Если, скажем, они введут санкции – прекратят деятельность с Россией во многих отраслях, для экономики Турции это [будет] просто коллапс. Правда, они стараются сократить зависимость газа: когда-то там было 60-70%, а сейчас до 30 процентов. Это процесс длинный. Не сразу получается. Тем не менее, принцип Эрдогана: политика – одно, а экономика – другое».

Европа: экономические интересы или демократические ценности?

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии размышляет: что выберет цивилизованный мир – максимальную поддержку Украины или свои экономические интересы?

Пока во главе России стоит военный преступник, никаких отношений с этой страной не будет

«Для демократических стран очень важно общественное мнение. Какие бы экономические проблемы не были. Особенно после драматических событий в Буче, Ирпене, Бородянке… Это имеет огромное значение. Нам (Украине – ред.) очень важно давать точную информацию о том, что здесь происходит. У меня создалось впечатление, причем, об этом заявляют лидеры западных стран, что обратного пути нет. Пока во главе России стоит военный преступник, никаких отношений с этой страной не будет. Уходит военный преступник – и даже если вместо него приходит такая же мерзота, то для того, чтобы хоть как-то улучшить положение России, показать свое лицо, он будет вынужден считаться с нормами международного права. То есть, вывести свои войска с нашей территории. Это для нас главное», – отметил Мустафа Джемилев.

СПРАВКА: Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Ряд западных стран, включая США и страны ЕС, ужесточил санкции в отношении России и осудили российские военные действия в Украине.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

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