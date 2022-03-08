В Украине посевная кампания в 2022 году начнется там, где это возможно с учетом боевых действий. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, сообщает РБК-Украина.
По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.
«Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев таково, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства», — сказал он.
Однако позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.
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Новые правила экспорта
Также министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения. Они помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.
В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло.
Министр добавил, что государство примет роль оператора на рынке, учитывая сложную ситуацию с портовой инфраструктурой.
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На мировых рынках паника из-за зерна
Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в $461, но затем немного откатилась назад.
«Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины», — цитирует Spiegel источник на бирже.
Пока покупатели срочно ищут других поставщиков, некоторые страны вводят запрет на вывоз зерна — так поступила, например, Венгрия.
Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы. В сезоне 2019/20 Украина заняла второе место в мире по экспорту зерна, уступив только США.
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