В Украине посевная кампания в 2022 году начнется там, где это возможно с учетом боевых действий. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.

«Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев таково, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства», — сказал он.

Однако позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.

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Новые правила экспорта

Также министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения. Они помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.

В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло.

Министр добавил, что государство примет роль оператора на рынке, учитывая сложную ситуацию с портовой инфраструктурой.

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На мировых рынках паника из-за зерна

Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в $461, но затем немного откатилась назад.

«Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины», — цитирует Spiegel источник на бирже.

Пока покупатели срочно ищут других поставщиков, некоторые страны вводят запрет на вывоз зерна — так поступила, например, Венгрия.

Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы. В сезоне 2019/20 Украина заняла второе место в мире по экспорту зерна, уступив только США.

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