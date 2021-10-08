Таким образом, НБУ продлил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в 15 раз.

Важно Нацбанк снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 8 октября

Нацбанк проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Однако доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 году – до 26,33 гривны.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 миллиона долларов и продал 197 миллионов долларов. Сальдо интервенций составило 1707,70 миллиона долларов.

Что такое межбанк

Источник: Википедия

Межбанковский валютный рынок – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию.

Межбанк работает под контролем и управлением НБУ. С помощью интервенций и аукционов НБУ может влиять на курс гривны, когда, по его мнению, курс слишком занижен или завышен.

В таком случае, он или продает валюту из золото-валютных запасов, или выкупает ее по курсу, который его устраивает.

Обратите внимание! Ранее Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Добавим, что в сентябре Украину ждала пиковая выплата по госдолгу – 104,9 миллиарда гривен. После этого международные резервы страны сократились на 9,2%.