14 января. Interfax-Russia.ru — АО «Почта России» планирует до конца III квартала провести модернизацию 1195 сельских почтовых отделений, подлежащих реконструкции в текущем году, сообщил журналистам гендиректор компании Максим Акимов в рамках Гайдаровского форума.

Ранее сообщалось, что правительство выделило «Почте» на эти цели в 2022 году 5 млрд рублей.

«Мы получили первый транш 5 млрд рублей на реконструкцию сельских отделений. У нас на 1195 отделений, подлежащих реконструкции в этом году, сформирована программа. Мы ставим задачу к завершению третьего квартала полностью выполнить все работы и добиться состояния «все сделано, все сервисы запущены — и доставка продуктов питания, и доставка лекарственных средств, и доступ к государственным сервисам». Все это должно заработать не позже 1 октября», — сказал Акимов.

Он также сообщил, что в крупных городах «Почта России» планирует отремонтировать более 800 отделений и открыть около 100 отделений нового флагманского формата. Кроме того, напомнил глава компании, «Почта России» реализует проект с AliExpress Россия по созданию сети «легких» пунктов выдачи заказов. В рамках проекта планируется открыть более 2 тысяч новых пунктов в разных городах — прежде всего, в Москве и в Санкт-Петербурге.

Акимов также отметил, что «Почте России» не хватает, прежде всего, новых современных форматов отделений. «Основной драйвер рынка сегодня — это e-comm, электронная коммерция, это посылочный бизнес, сервисы быстрой доставки, сервисы доставки в течение очень коротких слотов из магазинов. И это главные направления, которые потребуют новых форматов в нашей сети», — сказал глава компании.

Президент РФ в середине сентября поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию АО «Почта России» для модернизации сельских отделений до 2025 года. Кроме того, правительству совместно с «Почтой России» поручено обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в почтовых отделениях, в том числе — предусмотреть возможность розничной продажи лекарств и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг.

«Почта России» проведет в пользу государства допэмиссию на сумму 200 млрд рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал «Почты России» денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО «Марка», интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП «Почта России» в акционерное общество.