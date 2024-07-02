Всю жизнь с протянутой рукой, а работать лень?

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские губернаторы депрессивных регионов наперебой обещают снизить уровень бедности. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил недавно, что уровень бедности сейчас «всего» 11,6% (самый низкий за десятилетие), а глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что к 2030 году в республике будет лишь 7% бедных.

Впрочем, эти валовые показатели мало что значат. Полностью искоренить бедность в мире (и в том числе в России) удастся не раньше, чем через 230 лет. По крайней мере, такой прогноз озвучила исследовательская группа Oxfam на недавнем Давосском экономическом форуме в Швейцарии. Понятное дело, до этого не доживет ни один из ныне здравствующих политиков, а заодно и мы с вами — так что можно смело обещать, обещать и обещать!

Неравенство в мире продолжает расти, причем уже не между странами, как было в XIX и XX столетиях, а внутри них. Неравенство растет и во всех развивающихся странах, в том числе в России. И связано это в первую очередь с ростом прибыли корпораций и богатства элиты. Топ-20 самых богатых людей планеты сейчас владеют таким же богатством, как половина населения Земли.

Неравенство — это, кстати, не только про бедность. Это напрямую влияет на продолжительность жизни, доступ к здравоохранению, образованию, водоснабжению и санитарии.

Пока богатейшие люди России богатеют, страна всё ниже спускается по уровню подушевого ВВП (это универсальный показатель, чтобы оценить, как богато живет государство). Проще говоря, весь прибавочный продукт экономики делят на размер населения, такой расчет применяют экономисты МВФ и ООН.

И замедление началось вовсе не в годы перестройки или ельцинских реформ… А еще с 70-х годов, убедился журналист MSK1.RU, изучив статистику МВФ и ООН.

Живем хуже, чем в 80-е годы прошлого века

По среднедушевому ВВП СССР был в 1970–1971 годах на 39-м месте в мире, по оценкам ООН. На уровне тогдашних Ливии, Бахрейна и Брунея. Это наивысшее положение нашей страны в мировом рейтинге.

Даже в девяностые мы жили не очень бедно (по сравнению с планетой). На общемировом уровне. И лишь к 1999 году (после кризиса) откатились на 109-е место.

В 2000 году у России по среднедушевому ВВП было уже 94-е место в мире, в 2013 году — 53-е, а вот в 2015-м (после введения санкций) — уже 72-е.

И в восьмом десятке стран Россия, по прогнозам МВФ, останется как минимум до 2029 года. Фактически, это означает возврат на уровень 1994–1997 года (до дефолта). Или на уровень благосостояния граждан СССР во второй половине восьмидесятых годов.

Cпросите, кто же наши соседи по рейтингу. К 2037 году Россия по подушевому ВВП будет на уровне Мексики — и точно такое же соседство было в 1980 году. То есть Мексика развивалась такими же темпами, как Россия.

А вот другие страны продемонстрировали спурт. С середины 80-х лидерами рейтинга по уровню благосостояния граждан были нефтедобывающие ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. А потом вместо них в топе утвердились Швейцария, Люксембург, Норвегия и Швеция. А с 2015 года в топ ворвалась Ирландия, у которой вообще нет никаких природных ресурсов.

— Сейчас наша экономика перегрета: это значит, что рост становится неподконтрольным. Причиной такого роста для России являются санкции, их введение в большом объеме, и вынужденные меры производить внутри страны то, чего раньше не производили, — говорит инвестиционный советник, преподаватель МГУ Юлия Кузнецова.

— Почему же так получается, что живем мы бедно, а неравенство так велико?

— В России мало кто вообще хочет работать, особенно в крупных городах. Поэтому и «экономика перегрета», и людям сложно угодить, пригласив их на работу. Так что одна из причин низкого уровня жизни населения — собственная лень и нежелание что-то поменять в своей жизни.

Но есть макроэкономические причины, конечно. Государство простимулировало рост производства, соответственно, растет спрос и доходы населения. Но важно отметить, что в данный момент времени огромные расходы из бюджета идут на оборонную и другие смежные отрасли. А чтобы бедность и неравенство сокращались, важно работать в этом направлении, которое не считается одним из важных в настоящий момент.

Люди сами захотели быть нищими?

На уровень жизни, конечно, напрямую влияет и менталитет бизнесменов. А они оказались в замкнутом круге: повышать зарплату сотрудникам равносильно повышению цен на продукцию, чего не все могут себе позволить, объясняет доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау:

— Развитие производства требует высоких инвестиций и их окупаемости. Это приводит к увеличению себестоимости продукции и росту цен на отечественные товары. При этом многие компании пытаются экономить на фонде оплаты труда и готовы платить хорошие деньги только высококвалифицированным специалистам, — говорит Ляндау. — Мы получаем ситуацию, когда даже в Москве человек получает заработную плату 60 тысяч рублей как и пять лет назад, а цены на всё за этот период выросли в несколько раз. Получается, что и зарплата тогда должна быть уже не 60, а 180 тысяч. Но тут уже не всегда это выгодно владельцу бизнеса. Конечно, иногда он просто пытается максимизировать прибыль, экономя на персонале и пользуясь тем, что люди не могут трудоустроиться на другое место работы.

— А что, думаете, должно делать государство, чтобы не только победить бедность (которая сейчас и так на историческом минимуме, если верить Росстату), но и неравенство в целом?

— Причин у бедности много, и одна из них — поведенческие установки: «деньги развращают людей», «не жили хорошо, нечего и начинать», «все богатые — злые, жадные». Они приводят к пассивному поведению, нежеланию менять свою жизнь к лучшему. А на само мировоззрение россиян, на их отношение к жизни напрямую влияет повышение уровня бюджетного финансирования культуры, медицины и образования.

Государству сегодня крайне важно добиться такого значения МРОТ, чтобы, получая эту сумму, человек был способен обеспечить себе и своим детям приемлемый уровень жизни, а не выживать, отказывая себе во многом.

Конечно, на уровень жизни и распределение доходов влияет и неравномерность развития страны. Развитая инфраструктуры, возможность получить достойное образование и успешно трудоустроиться сконцентрированы в крупных городах.

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