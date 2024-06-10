Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 10.06.2024

Мировая экономика — саморегулирующаяся система. Однако существует мнение, что миром по-прежнему управляют традиционные деньги — транснациональные корпорации и банки; так отрицается место и роль криптомиллиардеров в глобальной экономике.

Число крипто миллиардеров за последний год удвоилось. Совокупное состояние 17 крупнейших из них, по данным Forbes, выросло до $93 миллиарддов. Возглавляет рейтинг Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance.

Дело не в том, что криптомиллиардеры очень уж озабочены оценками со стороны традиционной мировой экономии, а в том, что такое Фата-моргана.

Мировая экономика 60 лет идёт параллельным курсом с криптомиром. Жители последнего — участники криптоэкономики, не то, что плюют на традиционную экономику, но попросту игнорируют её. Она новой силе не мешает, её для них просто не существует.

Ряд астрофизиков полагает, что предел развития возможностей человечества определяется Вселенной — окружающая действительность задаёт границы развития технологий. Другие утверждают, что нет предела для технологий, и не сегодня — завтра (лучше сказать, через 5-6 лет) группа космонавтов высадится на Марсе. Так где же правда на Земле, есть ли пределы развития технологий?

Стоики утверждали. что человеческий разум будет дееспособен, результативен только там и тогда, когда он сможет определять развитие человеческой цивилизации, давать нужные прогнозы и оценки.

Убеждённость традиционных учёных от традиционной мировой экономики в том, что без них мировая экономика не будет развиваться, была опровергнута, задолго до появления механизмов внутреннего сгорания (в том числе, автомобильных двигателей, работающих на жидком топливе). Одновременно уже существовали электромобили и транспорт на воде.

Замечу, что 4я революция начинается с имени Генри Форда, который осуществил планетарное засилье двигателями внутреннего сгорания на рубеже 1907-1908 годов. К этому моменту в крупнейших городах Европы уже были распространены станции по подзарядке электромобилей. Авторы же автомобиля, питающихся водой, Чарльз Х. Гарретт и Стэнли Мейер, были объявлены мошенниками.

Эпоха переключения с угля и торфа на нефть и газ продиктовала императив. На первый план выдвинулись транснациональные корпорации, которые заставили правительства закрыть глаза на альтернативные виды транспорта: электромобили и пр. Неоспоримый факт: люди традиционной ориентации (в мировой экономике), такие как Джордж Сорос, хоть и играли на альтернативных площадках и использовали блокчейн, недооценивали значение новых ресурсов в мировой экономике.

Криптомир не только определяет сегодняшний мир, но он ответственен и за будущее далёких галактик, где будет жить человечество через каких-то 50-100 лет.

Вся возня вокруг того, кто перетянет канат в управлении мировой экономикой — представители криптомира или мира традиционной экономики, становится не просто смешной и несерьёзной, но вредной. Она отнимает силы, энергию и знания от определения критериальности в развитии мировой экономики. Что важнее: страдает прогресс, каким бы он ни был, или благосостояние человечества.

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