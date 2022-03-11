Подавляющее большинство развитых стран мира ввели против РФ экономические санкции, по сути равные ядерной бомбардировке экономики. Россия уже заявила о наборе контрмер против «недружественных стран». Почему этот план обречен на провал, в колонке для НВ рассказал Василий Фурман, заместитель Председателя Совета НБУ.

Десятки миллионов россиян почувствовали и ощутят вскоре санкции на себе из-за падения доходов, безработицы, высокой инфляции, падения рубля, дефолта страны и многих корпораций, эмбарго на нефть и газ, закрытия и банкротства предприятий и целых отраслей. Это откат экономики РФ на десятки лет и стагнация развития. Можно утверждать, что следующие 10 лет для РФ будут называть «потерянным десятилетием».

Почему не сработают российские контрмеры

Бравые заявления, что программы по импортозамещению, национализации международных предприятий, программы помощи бизнесу — так и останутся на бумаге, потому что сегодня на них нет больших денег в связи с санкциями и весь крупный бизнес РФ интегрирован в международную кооперацию.

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Даже их собственное производство лад и жигулей остановилось, потому что нет поставок чипов и микросхем из-за границы в связи с санкциями. Или представьте себе ситуацию, они национализируют фольксваген, производящий авто из подавляющего большинства импортируемых ранее комплектующих. И что они смогут производить свой российский VW? Однозначно нет.

Очень просто заявить, даже принять закон, национализирующий 59 иностранных компаний, покинувших рынок (Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие). Но это не будет работать. Более того, международные корпорации смогут выиграть международные суды против РФ в будущем, если произойдет национализация и отсудить финансовые компенсации.

Как будет выглядеть скоро российская экономика: иранский опыт

Как убивают экномику санкции, можно увидеть на примере Ирана, и это при том, что санкции там были введены меньшие.

Более 40 лет санкционного давления и более 10 лет почти полной изоляции от мировой финансово-экономической системы, конечно, не могли пройти бесследно для иранской экономики.

В 2012—2021 годах экономика стагнировала — среднегодовой рост ВВП за этот период составил 0,58%. Причем без учета экономического роста 2016 и 2017 годов (+13,4 и +3,7% соответственно), когда экономика получила передышку от санкций благодаря ядерному соглашению, среднегодовой показатель роста ВВП и вообще был бы отрицательным: -1,4%. ВВП на душу населения за 2012−2020 годы снизился почти на 70% до $2 400, то есть примерно до уровня 20-летней давности.

Еще одна хроническая проблема иранской экономики, во многом обусловленная санкциями, — галопирующая инфляция. В последние десятилетия инфляция в Иране вообще редко опускалась ниже двузначных значений, однако с 2018 года, когда санкции против страны возобновились, этот показатель по итогам года дважды приближался к 50%.

Причина — слабый риал, на который, в свою очередь, давят международные ограничения по иранскому ЦБ. Центробанк Исламской республики после введения санкций администрацией Трампа сохранил доступ только к 10% международных резервов: если в 2018 году в распоряжении иранского регулятора, по данным МВФ, было $122,5 млрд, то в 2020 году — только $12,4 млрд (в 2021 году объем резервов благодаря улучшению конъюнктуры на сырьевом рынке удалось нарастить до $31,4 млрд).

В итоге, если в январе 2018 года рыночный курс иранской валюты по отношению к доллару составил 46 тыс. риалов, то к марту 2022 года уже около 250 тыс.

Параллельно рыночному валютному курсу существуют еще два: официальный курс ЦБ (42 тыс. риалов за доллар, используется государством при импортных закупках еды и медикаментов) и курс, по которому экспортеры продают валютную выручку (приблизительно равняется рыночному).

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Объем этой выручки из-за санкций также резко сократился — с $66 млрд в 2017 году до $21 млрд в 2020 году, объемы экспорта в баррелях с 2018 года упали более чем в четыре раза, объем добычи в 2020-м достиг 30-летнего минимума (в том числе Иран в виде исключения не сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+).

В условиях постоянного санкционного давления и падения экономики власти страны сформировали концепцию-лозунг — «экономика сопротивления». Но, видимо, это не сильно помогло экономике страны и населению.

Что будет с Украиной после войны

Мы с вами живем в очень сложное время. Украинцы борются за свое будущее и выигрывают. Я много думал до войны, как сделать рывок и догнать сильные страны Европы.

После победы, у нас будет этот шанс благодаря разным программам возрождения, восстановления государства (так называемый план Маршала)! Украина станет европейским тигром и сильным в экономическом плане государством.

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