Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 11.05.2022

«Всё разумное действительно, а всё действительное разумно»,. — таков главный тезис главного врага России Гегеля. Мировая экономика, на которую оказало огромное влияние его учение, стагнирует сегодня по двум причинам: из-за не до конца изученных механизмов действия экономики, вступающих в противоречие с научно-техническим процессом, и из-за того, что созидательные процессы в этих условиях проигрывают разрушительным.

Главный вопрос философии содержится вовсе не «В чём истина?». Этот вопрос неразрешим, ибо истины не существует. Но почему человечество за 5 тысяч лет своего существования в нынешнем виде не выработало действенных механизмов поступательного, созидательного, восходящего процесса, и стремительно спускается вниз — в Преисподнюю?

Мировая экономика

допускает возможность при отсутствии выработанного механизма регенерирующего цикла привести в действие повсеместно практику Прусского государства. И это в XXI веке в условиях, когда материальная культура достигла такой высоты, что она рассматривает перемещение человеческой цивилизации на планеты иной галактики и создание там замкнутого цикла жизненного комфортного проживания для всего человечества!

Мысли «калужского затворника» Константина Циолковского имеют сегодня реальное воплощение, как и прогноз академика Вернадского о ноосфере. Речь идёт о том, что человеческая цивилизация всегда существует в подвешенном состоянии.

Николас Сарториус

Вернёмся к сегодняшнему дню. Мне вспоминается пример двоюродного брата короля Испании Хуана-Карлоса I, сына графа Сан-Луиса Николаса Сарториуса де лас Астуриаса (Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohorques), у которого в гербе столько лилий, сколько нет в саду в Прадо. Он является традиционным сторонником борьбы трудящихся за свои права, лидером профсоюза дальнобойщиков Испании и неизменным лидером Испанской коммунистической партии со времён раннего франкизма (с 1961 года). Принцу 4 мая 2022 года исполнилось 84 года.

Мой отец говорил, что проблема не в том, кто ты по происхождению, а в том, что ты сделал в защиту своего происхождения. Конечно, сегодня стыдно состоять в коммунистической партии, даже такой многострадальной как испанская, сыгравшей ведущую роль в транзите от диктатуры к демократии в стране. Это неприглядный факт в биографии любого человека в силу двух причин: первая связана с именем того же Гегеля и его неудобоваримой идеей о величии Пруссии, воплощённого в России (в Германии его идеи так и не были воплощены), вторая — присутствие аристократов и членов царских семей нисколько не отразилось ни на компартии СССР и более радикальных с примерами многомиллионных жертв, ни на общественном сознании, ни на роли и месте общественных организаций в общецивилизационном процессе.

Есть страны, где общецивилизационные процессы идут достаточно бурно и результаты разумных действий общественных организаций налицо. Называть их нельзя — антироссийская пропаганда, да и общественные организацию в силу процессов, о которых я говорю в статье, не играют в них роли. Они лишь играют на руку тем силам, которые изображают общественную жизнь, отсутствующую по объективным причинам.

В Единой России к сентябрю запланировано набрать до 30 миллионов членов. Как пишет Евангелие: «Да воздастся каждому по делам его«, а если в печати появляется информация о том, что та или иная общественная организация является самой массовой в Европе или мире — вы понимаете, что это камуфлет.

Мировая экономика ненавидит Гегеля за то, что он изобрёл диалектический метод, а она не нуждается ни в каких методах, но только в том, чтобы 16 основных рынков (капиталов, инвестиций, углеводородов, трудовых ресурсов, транспорта) работали. В противном случае, огромная часть населения Земли будет страдать от той модели государства, которую с таким неистовством пожилой Гегель провозглашал образцом общественного устройства: модель Прусского государства конца XIX века.

Никто не виноват в том, что талантливый изгой своей собственной среды нашёл силы прочесть «Феноменологию духа» Гегеля и зажёгся его идеями, в свою очередь передав зажженную свечу своего яркого дара экономиста по изучению проблем капитализма не менее яркому организатору-тактику, поверенному в юридических делах Владимиру Ульянову.

Таким образом, Гегель натворил таких дел в России, что мама не горюй. Где вся та фундаментальная советская наука, что произошло с современной российской наукой, которая талдычит одно и то же: Маркс был прав во всём?

После Маркса — верного обозревателя проблем капитализма, уже появилась целая плеяда выдающихся экономистов, которые изучили капитализм не только времён Маркса, но и современный капитализм, который радикально отличается от капитализма Гегеля и Маркса. Но почему идеи Нобелевских лауреатов Яноша Корнаи, Нариэля Рубини и Джозефа Штиглица не получили воплощения…

Я сейчас говорю только об экономических процессах. Почему Россия, имея таких замечательных экономистов, пошла по пути строительства замшелого Прусского государства, герметизированного, инородного для России, от которого сами немцы дважды отказались? В первый раз — в эпоху создания Веймарской республики, второй — в момент разгрома гитлеровской Германии — Третьего Рейха.

Модель закрытого автаркизированного экономического цикла не работает на больших людских пространствах. Не работает она и в силу того, что не может существовать без импорта и экспорта.

Если даже предположить, что человеческий капитал, главная составляющая которого интеллектуальные людские ресурсы — ничто в строительстве в любой экономической модели (так думают, вероятно, руководители 1/6 части суши), чтобы считать количество грузовиков с ящиками с гвоздями, перемещающимися из Калужской в Тамбовскую область, всё равно потребуются люди. которые будут контролировать эти процессы.

Перевести всю жизнь общества в механистические или цифровые формы невозможно. Надо уже сейчас начинать новые чистки, которые должны приводить к массовым человеческим жертвам. Без них грузовики с гвоздями не поедут — люди будут мешать. Людей надо кормить, одевать и лечить и хотя бы что-то вдувать в уши, а то они онемеют и оглохнут от тишины.

Почему мировая экономика так ненавидит Гегеля? Он с его замечательным диалектическим методом — отец-основатель диалектического материализма, породивший экономический детерминизм, законсервировал 1/6 часть суши.

Я за таких, как Николас Сарториус де лас Астуриас, потому что это пример человека, идущего на заклание. Он порвал со своей средой и семьёй в надкжде, что его идеи (безусловно, заблуждения) могут спасти мир. Поэтому я поднимаю бокал с пожеланием ему здоровья, процветания и бодрости духа на поприще защиты прав и свобод дальнобойщиков-автофургонщиков.

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