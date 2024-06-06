Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 06.06.2024

Шарль Морис де Талейран-Перигор говорил: «Война чересчур серьёзное дело, чтобы её доверять военным». Из 17 латентных, тлеющих конфликтов наиболее острый — ближневосточный. Известно, что все эти конфликты — первооснова для Третьей Мировой войны, но ближе всего к ядерному противостоянию подходит Палестино-Израильский.

Международный валютный фонд (МВФ) относит Палестину к развивающимся странам со средним уровнем дохода. В 2023 году ВВП страны составил 40 миллиардов долларов, а на душу населения около 4500 долларов; 25,8% населения бедны. Экономика Палестины в значительной степени зависит от международной помощи (она приходит из Катара, Евросоюза, Турции, Ближневосточного агентства ООН и неправительственных организаций) и денежных переводов палестинцев.

Из-за спорного статуса страны пострадало экономическое состояние Палестины, а за войны — её благополучие и благополучие мировой экономики. «Третья Мировая война началась», — статья с таким заголовком появилась сегодня в издании Telegraph.

«Вместо жестокой войны мы наблюдаем острую стратегическую конкуренцию», — признаёт издание; противостояние осуществляется прежде всего через инвестиции, и уже во вторую очередь ведётся война. Со древнейших времён все войны имели экономические причины. Известная украинская песенка звучит так: «У сосида хата била, у сосидка жинка мила»…

Мировая экономика — дисциплина чрезвычайно комплексная, многовекторная. Для её понимания необходима огромная сумма знаний, чтобы верно намечать пути решения сложных, зачастую неразрешимых, комплексных мирохозяйственных задач.

Как бы там ни было, очень сложно сегодня говорить о том, что создание огромных государственных и надгосударственных агломераций носит чисто умозрительный, а не экономический характер. Создание огромной империи — СССР, так же далеко от доктрины Маркса, как и от идеологии Ленина.

Начиная от Черчилля и кончая Рузвельтом и де Голлем, политики подтверждали созданное Сталиным государственное образование под названием Советский Союз имеет экономическую причину — стать крупнейшей экономической сверхдержавой.

Ни Маркс, ни тем более Ленин с Плехановым и не помышляли о создании крупного военно-экономического союза, в который вылилось потом образование Сталина начиная со Второй Мировой войны, с 1945 по 1953 годы.

Военно-экономическая структура с грозным ядерным оружием, могла просуществовать 50 лет согласно четырем стадиям бихевиоризма: зарождение, зрелость, эрозия и крах. Никаких новых концепций для создания империи не существует — есть объективные законы любой экономической системы. Система не способна быть вечно регенерирующейся.

Сегодня человечество стоит на пороге открытий. Наука способна управлять не только будущим (временем в будущем), но и прошлым. Время — это особая форма энергии.

Человечество не стоит на месте, оно прогрессирует. Я не верю, что прогресс человечества в конечном счете приведёт к уничтожению цивилизации, как это было с той, что предшествовала нашей. Предыдущая была более развитой с точки зрения науки и техники, и, скорее всего, она называлась Атлантидой.

У экономистов тоже есть несколько теорий цикличности мирового хозяйства. Если историки утверждают о существовании циклов 1-12 тысяч лет, то у экономистов помимо циклов Кондратьева (40-60 лет) есть понимание цикличности через 100-120 лет. Таким сроком исчисляется исчерпание научно-технической революции. Последняя — четвертая, произошла около 100 лет назад, её видимым признаком была повсеместная замена гужевого транспорта на скоростной и автомобили. Тот период связывался с именем выдающегося ученого Генри Форда.

Мировая экономика — настолько мощная дисциплина, что предлагает несколько рецептов решения ставших традиционными тлеющих конфликтов. Но удивительно: тлеющие конфликты тлеют до бесконечности. Так и хочется сказать фразой из кинофильма: «Если звёзды зажигаются на небе, значит, это кому-то нужно!».

Почему экономическими средствами нельзя погасить 17 латентных конфликтов? Конечно, можно, отвечу я коллегам, провозгласившим Третью Мировую войну. Но ведь тот факт, что этот вопрос не закрывается десятками лет, вопиет: «Скажите, кто выгодополучатель, и я скажу, как закрыть конфликт навсегда».

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