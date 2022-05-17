Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на песенном конкурсе «Евровидение-2022», намерена провести гастрольный тур по Европе для сбора средств в поддержку родной страны. Об этом фронтмен коллектива Олег Псюк заявил на брифинге во Львове во вторник, 17 мая. «Скоро объявим в наших соцсетях города, где именно мы будем выступать. На каждом мероприятии мы будем собирать средства на нужды армии и на официальные фонды», — объяснил он.

Кроме того, группа выставит на аукцион статуэтку победителя песенного конкурса, добавил Псюк. По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.

Третья победа Украины

Финал «Евровидения-2022» в Турине принес победу Kalush Orchestra с песней «Stefania». Второе место по итогам конкурса занял Сэм Райдер (Великобритания), третью строчку — Шанель (Испания). Представителю Германии Малику Харрису (Malik Harris) досталось последнее место.

Для Украины это уже третья победа в «Евровидении». По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, официальный Киев «сделает все» с целью провести конкурс в Украине в 2023 году.

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в музыкальном состязании. Беларусь — в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям «Евровидения», запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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