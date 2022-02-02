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Каныш Избастин

Каныш Избастин исключен из состава совета директоров АО «КазАгроФинанс», сообщается на сайте KASE.

«АО «КазАгроФинанс» (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава совета директоров исключен Избастин К.Т. – председатель совета директоров»,– говорится в сообщении.

С учетом изменений в состав совета директоров входят: Айгуль Джуанышбаева, Алия Мурзагалиева, Сержан Мадиев, Руслан Оразбаев, Айдар Прашев.

Избастин руководил «КазАгроФинансом» с 2015 по 2021 годы. С марта 2021 года был первым заместителем председателя правления холдинга «Байтерек», а 14 января 2022 покинул этот пост.

Каныш Избастин родился в 1981 году, гражданин Республики Казахстан, назначен первым заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в марте 2021 года. Курировал вопросы управления сельскохозяйственными активами и мониторинга проектов агропромышленного комплекса.

Работал на различных должностях в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан, администрации президента Республики Казахстан.

С апреля 2007 года по апрель 2008 года – заместитель председателя правления АО «БРК-Лизинг».

С апреля 2008 года по май 2012 года – председатель правления АО «БРК-Лизинг».

С мая по ноябрь 2012 года – председатель правления АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

С января 2013 года по сентябрь 2015 года – управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 3 сентября 2015 года по март 2021 года – председатель правления АО «КазАгроФинанс».

С марта 2021 года – первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек».

Окончил в 2001 году Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, бакалавр юриспруденции по специальности юрист-международник со знанием иностранных языков, Центрально-Азиатский университет по специальности — мировая экономика, экономист-международник, В 2005 году окончил Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук.

Напомним, 27 января стало известно, что родной брат Каныша Избастина – Мухамед Избастин перечислил в фонд «Народу Казахстана» 100 млн тенге.

Отец Мухамеда и Каныша Избастиных — чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Болгарии Темиртай Избастин, мать — Карлыга Избастина, родная сестра президента страны Касым-Жомарта Токаева.





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