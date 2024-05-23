Международная платформа Rubay официально объявила о своем выходе на российский рынок. Применяя свою экспертизу в области трансграничной электронной коммерции, площадка намерена предложить российским потребителям разнообразный шопинг-опыт.

Для повышения эффективности Rubay запускает версию сайта и мобильного приложения на русском языке. Площадка предлагает широкий ассортимент товаров: модную одежду, косметику, товары для дома, электронику, спортивные товары и пр.

За счет развитой логистической сети платформа планирует обеспечивать быстрое обслуживание заказов. Предусмотрены стандартная и ускоренная доставка, а также различные формы оплаты.

Платформа применяет набор инструментов, призванных оптимизировать продавцам стратегии продаж. Команда поддержки клиентов обрабатывает различные вопросы, запросы на возврат и обмен, а также другие запросы клиентов.

Rubay — компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Малайзии была основана в марте 2001 года. На сегодня платформа известна на таких рынка, как Китай, Европа, Америка, Юго-Восточная Азия и Африка.



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