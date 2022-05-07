Фото Алены Райфутдиновой

Фотограф Алена Райфутдинова в преддверии Дня Победы организовала фотосессию со светлой памятью о прошлом. Съемки с участием овчарки Мавра и юной модели Алены Грибовой прошли на Монументе Славы.

Пес Мавр, ставший героем фотосессии, является питомцем группы помощи ездовым собакам Новосибирска. На снимках он позирует рядом с 6-летней Аленой Грибовой – юной жительницей Новосибирска, выступившей в роли модели.

«Мы долго строили планы на эту душевную съемку, выбирали образ и сюжет. Для нас было важно, чтобы фотоснимки несли в себе не напоминание о войне, как о страшном событии, а были наполнены светом памяти о нашем прошлом. Именно поэтому местом съемки был выбран Монумент Славы, а не различная военная техника, которая стоит в разных местах города», – прокомментировала VN.ru фотограф Алена Райфутдинова.

Снимки сняты на фоне пилонов с именами участников Великой Отечественной войны. «Мы надеемся, что мирная, тихая и немного грустная история с получившихся кадров затронет сердца многих людей. Дети и животные всегда далеки от войны, пусть так и остается», – отметила фотограф.

Добавим, что уже Алена Райфутдинова родилась и выросла в Норильске. В 2007 году девушка переехала в Новосибирске, где окончила СГУПС по специальности «мировая экономика». В 2014 году 24-летняя дежурная по станции «Сибирская» метрополитена Алена Райфутдинова стала второй вице-королевой Рунета. Девушка была единственной представительницей областного центра, которая смогла выйти в финал. Позже девушка уволилась и подземки и сейчас зарабатывает на жизнь фотографиями.

Ранее мы рассказывали о выставке щенков и невероятно красивых бабочек, автором который стала Алена Райфутдинова.

Источник