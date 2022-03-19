Перспектива перехода на продовольственное самообслуживание

15:08, 19 марта 2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власть Баку сегодня отправила в Киев 30 тонн гуманитарного груза. Это третья партия помощи Украине из Азербайджана. Сегодня же правительство Азербайджана запретило вывозить, то есть экспортировать из страны продовольственные товары — мясо, зерно, крупы, овощи-фрукты, молоко и молочных продуктов, масла, сырья для производства сахара и сахарного производства и других пищевых продуктов можно вывозить с разрешения правительства, до 31 декабря 2022 года.

Одни в час Х

Продукты в Азербайджане дорожают, по данным Госкомстата с февраля прошлого года подорожание на 21 с лишним процент (напитки на 27%). Вчера я хлеб купил за 65 гяп, который два месяца назад стоил в магазине 50-55 гяп. 1 манат (100 гяпик) у нас много лет по курсу 1 долл за 1,7 манат.

фото груз помощи в Киев

Запрет на экспорт может затормозить рост цен на продукты, но фермерам станет менее выгодно производить этот товар, так как экспортируя в РФ они зарабатывали валюту, продавали там по большей цене. То есть запрет на экспорт снизит внутренее производство. Я так думаю.

Действительно, насколько же мировая экономика связана, до мелочей. Россия и Украина значительно снизят экспорт пшеницы, Казахстан несколько лет не экспортирует этот продукт. Рядом с Азербайджаном других крупных источников зерна для хлеба нет. Азербайджанцы традиционно много едят хлеб, это главный продукт на столе. Снижать потребления нельзя, так как заменить этот продукт по такой же цене нечем, остальные значительно дороже.

Перейти на полное продовольственное самообеспечение Азербайджан не может. В среднем, каждый год в Азербайджане производится около двух миллионов тонн пшеницы. При этом импорт зерна в Азербайджан составляет ежегодно около 1,3 миллиона тонн. В целом Азербайджан производит около 60% потребляемой в стране пшеницы, и зависимость от ее импорта составляет около 40%. В этом году, очевидно, будут увеличены посевы этого продукта за счет освобожденных территорий в Гарабахе, но все равно, полного самообеспечения не достигнем.

Перед правительством стоит задача восполнить недостающие 40%. Деньги в стране есть так как стоимость нефти остается высокой уже около месяца, и дальше, наверное будет расти с увеличением угрозы следующих войн. Канада, США, Австралия тоже продают пшеницу. Но цены в этих странах будут выше, чем были в Украине и России, и доставка дороже. Такие дела…





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