Серьезные ограничения работы производств в погоне за улучшением экологии в долгосрочной перспективе могут привести к дефициту одежды на мировом рынке, рассказала РИА «Новости» генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды», — отметила она.

По словам эксперта, этого можно избежать «если мы будем жить в экономической парадигме свободного и «саморегулирующегося» рынка, где предложение определено спросом». Также в мире очевидна тенденция снижения покупки натуральных мехов и сокращение оборотов мировой пушной индустрии, добавила она.

Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения.

Согласно данным исследования сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в конце января, спрос россиян на натуральные шубы заметно снизился, а интерес к искусственному меху, напротив, вырос. Эти выводы были сделаны аналитиками при изучении средних чеков жителей страны за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.

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